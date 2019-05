Guillermo Díaz Guerra, ingresado en el hospital por problemas de salud

Guillermo Díaz Guerra, candidato a la Alcadía de Santa Cruz de Tenerife por el Partido Popular, se encuentra ingresado en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) tras sufrir "una complicación médica" durante la tarde de este miércoles 8 de mayo.

"El no respetar el conveniente reposo tras una sencilla operación y el ajetreo típico en época de campaña electoral, es la causante de la indisposición", han señalado fuentes cercanas al candidato popular.

Díaz Guerra se incorporará en unos días a la campaña electoral tras mantener, por prescripción médica, reposo absoluto obligatorio.

"Estoy en perfecto estado. Esto es lo que pasa cuando no respetas los descansos. Me encuentro bien y con ganas de continuar trabajando por y para Santa Cruz. En breve volveré a dar guerra. Esta experiencia me ayuda a valorar aún más el equipo humano que tengo a mi lado. Es un orgullo contar con ellos", ha señalado el popular.