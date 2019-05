El gobierno local no pidió banderas azules porque trabaja en otras mejoras

El Ayuntamiento de Adeje decidió no optar a las candidaturas de las Banderas Azules 2019 que promueve la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac). Esto no significa que la calidad de estas playas o de sus servicios haya sufrido merma alguna o que no sigan siendo espacios modélicos con servicios de primer nivel, asegura el gobierno local.

La decisión se debe, principalmente, a que durante el período de examen y de vigencia de las candidaturas el ayuntamiento "ha estado y estará inmerso en el desarrollo e implementación del proyecto Adeje Destino Turístico Inteligente (DTI)", no pudiendo concluir en el plazo requerido.

Adeje DTI tiene como objetivo, entre otros, la monitorización, sensorización, balizamiento, refuerzo y ampliación de servicios que se ofrecen en las playas. Su puesta en marcha implica obras y modificaciones estructurales que chocan de lleno con la filosofía de las banderas azules. De la decisión fue informando el sector empresarial con el apoyo del Consejo Municipal de Turismo, que incluye a los principales agentes turísticos.