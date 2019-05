González (CC) acusa al alcalde de mentir sobre su denuncia

El candidato de Coalición Canaria a la Alcaldía de Icod de los Vinos, Francis González, acusa al alcalde, José Ramón León (Somos Icodenses), de "echarle la culpa a los servicios jurídicos de su partido de la maldad que hizo al presentar un escrito para tratar de evitar que me pudiera presentar a las elecciones". González considera que León miente respecto a esta denuncia que la junta electoral desestimó y recalca que "hizo lo que hizo porque lo quería hacer, y todo estaba organizado desde hace mucho tiempo".

A juicio del candidato nacionalista, "basta acudir a las redes sociales y comprobar que esa era la opción en la que estaban trabajando. Y no solo desde Somos Icodenses".

González detalla que "después de presentar el escrito de alegaciones a la Junta Electoral de Zona, pregunté quiénes constituían la junta y me llevé las manos a la cabeza cuando me enteré de que los vocales no judiciales eran un edil actual del PP y una candidata del PSOE".

A juicio del candidato de CC, "le habían metido un gol a la junta valiéndose de que se había prorrogado la composición de la junta constituida para las elecciones generales".

"Presenté un escrito y la Junta Electoral Provincial me dio la razón dejando claro que era ilegal y que ambos no pueden ser juez y parte", detalló González a través de su perfil de Facebook.