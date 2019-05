Ramón Luis: "Dejé el PSOE para ayudar a la unidad de la izquierda"

El edil de Urbanismo de Icod de los Vinos, expresidente local del PSOE y número dos de la candidatura de Somos Icodenses (SI) para el 26M, Ramón Luis Socas, asegura a El Día que es socialista y seguirá siendo socialista, pero que abandonó el PSOE "para ayudar a lograr la unidad de la izquierda" en el futuro en la Ciudad del Drago.

Luis Socas apuesta por un futuro en el que Somos Icodenses y Alternativa Icodense, partidos creados por exsocialistas como José Ramón León y Javier Sierra, "vuelvan a unirse con el PSOE para recuperar la mayoría de gobierno".

Ramón Luis, que en las últimas generales pidió el votó para el PSOE, explica que ha decidido dejar el partido socialista "con todo el dolor del mundo" y participar, como independiente, en la candidatura de SI por esa apuesta por una futura unidad de la izquierda en Icod y también "por un compromiso personal con el alcalde José Ramón León".

"Moncho León, que es un socialista convencido, fue secretario general del PSOE en Icod del 2003 al 2007, en una ejecutiva en la que yo fui su número dos, como secretario de organización. En aquel momento, el PSOE no supo evitar su marcha y creo que aquello fue un error", recalca.

A José Ramón León le agradece su apoyo en este mandato y el reconocimiento del trabajo realizado al frente del área de Urbanismo.

Afirma que le gustaría "seguir trabajando en proyectos, de los que algunos ya están en marcha, como los de la playa de San Marcos, el paseo peatonal El Amparo-La Vega, el centro de visitantes, el barranco Preceptor, las conexiones de Santa Bárbara y La Vega al anillo insular, el Centro Integrado de Formación Profesional, la aprobación definitiva del PGO y, cómo no, el centro cultural de Llanito Perera".

"Aunque mi decisión no sea entendida ahora, espero que pueda ayudar, desde mi posición como independiente en SI, a que los socialistas vuelvan a ir juntos en una única candidatura", remarcó.

"Hasta que yo dejé la secretaría general del PSOE, a principios de 2018, el objetivo de unir a la izquierda estaba encauzado en Icod, pero posteriormente ese proceso de integración de SI en el PSOE se torció. No digo que no se haya intentado, pero tanto a nivel local como insular no se ha hecho lo suficiente", lamenta.

Luis dice que no piensa afiliarse a SI y que seguirá pidiendo el voto para el PSOE "tanto al Cabildo como al Parlamento canario".

"Tengo el sueño de que en el futuro el PSOE vuelva a ofrecer un proyecto cohesionado en Icod -recalca-, con todas las corrientes del partido unidas, ya que ahora divididas en tres siglas".

"Pese a ser el más votado en las primarias para la lista de ediles, el candidato optó por no incluirme. Yo le hubiera pedido, para ir en esa lista, la integración del partido con SI y también la participación de Javier Sierra", añadió.