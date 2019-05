Jaque mate al colegio aburrido

Un jaque mate da la victoria al jugador de ajedrez que logra dejar sin escapatoria al rey rival. Ricardo Acosta es un atípico maestro de educación física que ha sido capaz de utilizar el ajedrez y la historia para relanzar un colegio en crisis, el CEIP La Vega, en Icod de los Vinos, y ganarle la partida al aburrimiento y la desmotivación escolar.

Hace tres años, Ricardo Acosta fue nombrado por la Inspección Educativa director de este colegio de la zona alta de Icod, que tenía apenas 50 alumnos y se enfrentaba a un curso con un claustro completamente renovado y un pasado reciente convulso, "con mucho malestar entre las familias del alumnado".

"Iniciamos un cambio con metodologías educativas innovadoras que hacen más partícipes a los alumnos de su propio aprendizaje. Eliminamos los libros de texto y nos basamos, principalmente, en una metodología de aprendizaje basado en proyectos (ABP)", recuerda.

Los proyectos han sustituido los libros de texto y el ajedrez ha irrumpido en el centro para revolucionar materias tan dispares como las matemáticas o la educación física. Acosta desarrolla en este centro su iniciativa Ajeduca, nominada a los Premios Acción Magistral 2018, una manera distinta de combinar ajedrez y aprendizaje.

Todo el colegio está embarcado en el proyecto "Viaje en el Tiempo", que utiliza diferentes épocas históricas o civilizaciones para abordar los contenidos de las asignaturas: "Hemos transformado el colegio en un castillo medieval o en el antiguo Egipto, y todos los cursos participan metidos en el papel que toca jugar en cada época".

Por todo este trabajo, Ricardo Acosta fue unos de los cinco maestros de Primaria de Canarias nominado en 2018 a los prestigiosos premios de educación Educa Abanca, considerados algo así como los Goya de la educación en España.

No se llevó el Premio Educa Abanca 2018, pero Acosta señala que este reconocimiento le ha hecho ser "aún más constante en la búsqueda de ideas, técnicas y estrategias educativas para motivar cada día al alumnado y su forma de aprender".

La revolución educativa del CEIP La Vega tiene aún más mérito por la falta de medios humanos. Ricardo Acosta es el director, pero también ejerce como secretario, jefe de estudios, conserje, administrativo y maestro.

Tanto sacrificio ha tenido recompensa y este colegio ha logrado inaugurar un nuevo comedor y ofertar hasta siete actividades extraescolares, cuando hasta hace pocos años no contaba con ninguna.

Las ganas y el trabajo de Acosta han permitido que el CEIP La Vega tenga ahora más de 80 alumnos y que se haya convertido en un referente educativo dentro y fuera de Icod.

Director y candidato

Ricardo Acosta es director del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) La Vega, en Icod de los Vinos, y candidato de Ciudadanos (Cs) a la Alcaldía de Los Realejos. "La política no me ha hecho cambiar mi forma de ver las cosas ni de pensar que lo verdaderamente importante, en lo que se deben focalizar los presupuestos, es sin ninguna duda la educación. Porque la educación es nuestra mejor herramienta para hacer del mundo un lugar mejor", subraya Acosta. Llegó a Cs hace cuatro años tras interesarse por sus propuestas en materia educativa y en sus planes inmediatos sólo está tratar de que su partido logre representación en Los Realejos. Su intención es seguir ligado a la educación y al CEIP La Vega, donde las familias apuestan en firme por su continuidad. En el curso 2016-2017, cuando su condición de funcionario interino le impedía continuar en el cargo de director el curso siguiente, las familias movieron cielo y tierra para que no fuera destinado a otro centro. Su continuidad se aprobó incluso en el Pleno del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, que solicitó a la Consejería de Educación la continuidad de este director.