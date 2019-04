El gobierno local da alternativas al "despropósito para San Marcos"

El gobierno de Icod ofrece "alternativas viables al proyecto presentado por la Viceconsejería de Turismo del Gobierno canario que pretende la construcción de dos enormes diques de escollera en la playa de San Marcos". Este plan es defendido por CC en Icod, "pese a que la consejería prometió que se redactaría con conocimiento y consentimiento del ayuntamiento, a través del Consejo de Recuperación de la Playa, y de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa del Gobierno Central. Sin embargo, ese compromiso fue incumplido y el proyecto se redactó a espaldas del consistorio, que sólo pudo conocerlo en un viaje del alcalde a Costas en Madrid, en febrero de 2019", lamentan.

Entre las alternativas propuestas por el gobierno local y expresadas por el alcalde, José Ramón León, destacan "el añadido inmediato de arena de calidad en la playa, a ser posible extraída del fondo marino. Y si este proceso no fuera posible, como segunda solución, se plantea añadir una capa de relleno de arena limpia de machaqueo para luego colocar encima la arena natural que aún tiene la playa".

El gobierno local opina que "de esta forma se recuperaría inmediatamente la playa para el uso de todos, habiéndose recuperado la playa en su forma anterior antes del final de 2019. Sorprende la oposición a la aportación de la arena de machaqueo, por considerarla antinatural por parte del anterior alcalde, pese a que sería una solución solo si no hay arena en el fondo. Sin embargo, no considera antinatural aportar a la playa miles de toneladas de escollera externa de piedras, que ya será imposible de retirar si no funciona, como nos tememos".

León explica que, una vez recuperada la playa, el gobierno "propone la recuperación de la antigua fisonomía de la bahía, retirando el actual varadero de cemento, construido en los años ochenta, y la escollera lateral externa, hasta que se encuentre el antiguo muelle chico de piedra natural. El muelle chico se prolongaría hasta el muelle grande. A lo que se añadiría la carretera que discurre, por detrás, de más de seis metros de ancho, que se utilizaría como varadero. De esta forma se producirían dos efectos favorables: se recuperaría gran parte de la superficie de agua que se quitó a la bahía, sin los elementos añadidos del varadero, que son la causa de los problemas de la playa, y esta zona quedaría como lugar de fondeo y atraque de barcos de pesca. Con la protección externa de una escollera que, desde detrás del espaldón actual, llegaría hasta el extremos del muelle grande, utilizando la actual escollera lateral y los prismas del acantilado del Amarca".

"El varadero así configurado, con el añadido de la carretera, tendría casi la misma superficie que el actual. Suficiente para usos y necesidades pesqueras, e incluso deportivas. A ello habría que añadir la posibilidad de construir los espacios que tienen los pescadores para guardar sus aparejos debajo del talud del Club Náutico, mediante la perforación de su parte baja. Esta obra completa de retranqueo del varadero no es algo irrealizable, sino que sería posible con el mismo dinero, o un poco más, del que el que actualmente se ha conseguido y que se va a utilizar en unas escolleras tremendas sobre la playa, cuyas posibles consecuencias dan temor".

"El proyecto del varadero se complementaría con una aspiración histórica de la Playa de San Marcos: la construcción de un túnel bajo el Club Náutico, que la comunique con Monís y con el futuro gran espacio del Riquel. Esta sería la solución definitiva para San Marcos, al eliminar su carácter de fondo de saco, que es la causa de sus problemas de tráfico, falta de aparcamientos e incomodidad", explican.

"Hay un principio de compromiso entre el gobierno de Icod y la propiedad de los terrenos para facilitar la construcción de ese túnel y la cesión del talud del frente del solar que da a la playa, para eliminar los riegos de desprendimientos y construir un espacio ajardinado y de ocio", aseguran desde el gobierno.

"El proyecto que defiende CC es una auténtica desproporción, con dos enormes diques de escollera sobre la playa, de miles de toneladas de bloques de piedra. Una obra irreversible que será, con seguridad, la destrucción definitiva de la playa", opina el gobierno de Icod.