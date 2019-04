El sector respalda la puesta en marcha del taxi compartido en Tenerife

Las asociaciones del sector del taxi apoyan de forma mayoritaria la puesta en marcha del taxi compartido, una iniciativa propuesta por el Cabildo de Tenerife que busca conectar los núcleos menos poblados de los municipios con el centro de las localidades o con paradas de guaguas de referencia, a través de unas rutas que cubrirán los profesionales del sector.

La mayor parte del colectivo ve en este proyecto una fórmula para diversificar su actividad y ampliar la rentabilidad de su trabajo, aunque también existen opiniones discordantes que no acaban de ver cómo puede beneficiar esta iniciativa al sector.

Para el presidente de Teletaxi Isla de Tenerife, Víctor Melián, lo primero es sentarse para ver el proyecto, y "si es viable económicamente nosotros no vemos ningún problema". Bajo su punto de vista, con la propuesta del Cabildo "los recursos públicos estarían mucho más optimizados", ya que cree que siempre será "más barato que el taxi realice estos pequeños recorridos y no una guagua, que conlleva más gastos".

De la misma opinión es el presidente de la Asociación Autotaxi Santa Cruz (Autasa), Juan Carlos Concepción, quien considera que esta propuesta será muy buena, por ejemplo, para conectar barrios de la zona de Anaga. Aunque este representante del colectivo recalca que para que el sistema sea rentable "debe estar subvencionado".

El sistema anunciado recientemente por la Institución insular supondrá que el Cabildo se hará cargo de un porcentaje del coste de cada servicio, mientras que los ayuntamientos compensarán con una cantidad diaria a los taxistas que lleven a cabo esta actividad.

Sin embargo, el presidente de Teletaxi Isla de Tenerife advierte de que se deberá tener especial cuidado en que la burocracia no retrase los pagos que deberán recibir los taxistas. "Nosotros tenemos que pagar nuestro autónomo, el IGIC y el gasoil, no podemos estar esperando durante meses para cobrar", valoró.

Para Juan Carlos Concepción a través de nuevas iniciativas como esta "el sector del taxi debe adaptarse al siglo XXI y adecuar su modelo de negocio como autónomos a los nuevos tiempos". Sin embargo, considera que la prioridad en estos momentos debe ser el rescate de licencias y que de ponerse en marcha esta nueva iniciativa, esta debe contar con fondos propios, para que no haya recortes en otras partidas que afecten al sector.

Para el presidente de Radio Taxi Laguna, Francisco Guanche, la iniciativa "puede ser positiva para la administración, el sector y los usuarios", aunque reclama que los pasajeros soporten una parte del pago de este servicio. "Sería lo más justo para que no se utilice mal este servicio y se adapte a las necesidades de cada municipio, que son totalmente diferentes", sostuvo.

En el caso de La Laguna, donde él desarrolla su actividad, considera que podría ser muy beneficioso ya que "se trata de un municipio con mucha extensión" y con pueblos muy dispersos "con callejuelas estrechas en las que no cabe una guagua".

Además, bajo su punto de vista esta propuesta podría ayudar también a reducir el uso del vehículo privado en la Isla, un problema en el que para él la administración "tendrá que tomar medidas drásticas antes de cinco años".

Con una opinión radicalmente distinta a la de otras asociaciones del sector se expresa el presidente de Élite Taxi, Miguel Ojeda, que no está convencido del buen funcionamiento de esta iniciativa y asegura que no beneficiaría al sector. "Quieren que los taxistas hagamos los servicios que no son rentables para las guaguas, pero si no es rentable para ellos, ¿por qué debería serlo para nosotros?", se preguntó.

Bajo su punto de vista, a pesar de la subvención que aportarán tanto el Cabildo como los ayuntamientos de la Isla que quieran unirse a esta iniciativa, el desembolso al que tendrán que hacer frente los profesionales superarán a los beneficios que obtengan por estos servicios, ya que afirma que "los gastos aumentarían", porque no es lo mismo trabajar en ciudad que en localidades dispersas. Aun así, explica que si finalmente el sector se decide a apoyar esta iniciativa, "será con el pago íntegro de lo que realmente supone y no por una limosna", por lo que añade que las compensaciones deberían ser bastante más altas que las que se han barajado.