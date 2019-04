Una oficina de Ashotel impulsará la digitalización de empresas turísticas

La incorporación de las nuevas tecnologías en el sector turístico es un aspecto cada vez más demandando por los viajeros que se alojan o reservan sus vacaciones en las Islas. Por este motivo, la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) impulsará a través de la nueva Oficina de Transformación Digital (OTD) que pequeñas y medianas empresas turísticas incorporen este tipo de herramientas, para mejorar el servicio que prestan a sus clientes.

La iniciativa fue presentada ayer en la Factoría de Innovación Turística de Canarias (FIT Canarias), donde se encuentra la sede de la oficina. Se trata de un proyecto impulsado por Red.es, empresa pública para el fomento de la economía digital, que depende del Ministerio de Economía y Empresas, al que concurrió Ashotel respaldada por las otras tres patronales hoteleras canarias (FEHT, Asolan y Asofuer) y que recibió el apoyo de los organizadores.

En un mundo en el que cada vez los clientes reclaman más soluciones digitales para mejorar su experiencia durante las vacaciones, es necesario que las empresas comiencen a incorporarlos. Así lo afirmó el director del Instituto Tecnológico Hotelero, Álvaro Carrillo, quien en el marco de las jornadas de presentación de esta oficina detalló los resultados de un estudio sobre la percepción del cliente y el uso de la tecnología 4.0 en el sector hotelero.

De esta manera, señaló que uno de cada tres clientes considera que la tecnología ofrecida por los alojamientos es un aspecto decisivo a la hora de elegir el lugar donde hospedarse y que incluso un 44% de ellos estaría dispuesto a pagar un precio más elevado si el alojamiento incorpora servicios digitales que cumplan sus expectativas.

Carrillo explicó que las empresas no deben incorporar herramientas tecnológicas de manera aleatoria, sin asegurarse primero qué tipo de aplicaciones solicitan sus clientes.

Este informe indica que el servicio más demandados por los turistas es la wifi, que "no solo debe estar disponible, sino ser gratuita y funcionar bien". Carrillo destacó que quienes se hospedan en hoteles quieren comparadores de reservas, además de aplicaciones que permitan gestionarlas de manera fácil e intuitiva. Carrillo también aconsejó a las empresas hoteleras que traten de mejorar sobre todo el proceso de check in y check out, y que les den todas las facilidades a sus clientes.

Este informe concluye que es necesario que las empresas cuiden mucho su imagen online y que traten de personalizar la experiencia de sus clientes en el establecimiento ofreciéndoles, en la medida de sus posibilidades, alternativas adaptadas a sus necesidades personales.

En la presentación de este proyecto también estuvo presente el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, el consejero delegado de Turismo de Tenerife, Vicente Dorta; y la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Adeje, Ermitas Moreira.

El presidente de la patronal manifestó que con este proyecto se busca "ser punta de lanza en el sector" en el ámbito de la transformación digital, un aspecto que cada vez más tienen que incorporar las empresas del sector.

Por su parte, Vicente Dorta valoró la iniciativa y aseguró que permitirá que Tenerife "no solo sea líder como ya es por sus instalaciones y servicios, sino también por su digitalización". Mientras que la concejal de Turismo de Adeje manifestó que "hay que seguir contando con el sector empresarial, para desarrollar ese concepto de destino inteligente para la Isla".

Las cifras

74% de los turistas considera la wifi como un servicio esencial que deben ofrecer los alojamientos en los que se hospeda.

44% de los clientes estaría dispuesto a pagar un precio más elevado por un hotel si el alojamiento ofreciera herramientas tecnológicas.