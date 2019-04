Eulen solo paga 1.500 euros al mes por explotar la piscina

El alcalde de Santa Úrsula, Juan Acosta (AISU), y el edil de Deportes, José Arbelo (AISU), ofrecieron ayer una rueda de prensa en la que se solidarizaron con los trabajadores de la piscina y el complejo deportivo municipal, que han mostrado preocupación por su futuro laboral; recalcaron que la concesión de esta infraestructura pública está en vigor hasta 2026 ; negaron que la empresa adjudicataria Eulen haya confirmado su renuncia a la concesión, como han denunciado los trabajadores, y afirmaron que esta empresa paga al ayuntamiento un canon por la gestión de esta infraestructura de 18.000 euros al año, apenas 1.500 euros mensuales.

Acosta negó que la empresa sufra grandes pérdidas por la gestión del complejo y aseguró que en 2015 ya presentaron una demanda judicial en este sentido, que perdieron ante los tribunales .

El alcalde afirmó que Eulen, que firmó una concesión administrativa para el periodo 2011-2026, es la única responsable de los trabajadores, los servicios y el mantenimiento del complejo . Además, negó que el consistorio tenga relación laboral alguna con el personal contratado por Eulen, pero se solidarizó con la plantilla ante la desazón que produce la falta de respuestas por parte de la empresa .

Pese a las demandas de la plantilla, Acosta avanzó que el ayuntamiento no puede anticiparse a una posible rescisión unilateral del contrato: No podemos iniciar un nuevo proceso de adjudicación hasta que Eulen no comunique formalmente su renuncia a la concesión, una decisión que implicaría la pérdida de la fianza aportada, de 172.000 euros, así como una compensación al consistorio por daños y perjuicios, y lucro cesante .

Acosta recordó a los trabajadores, con los que se reunirá hoy, que Eulen es el único interlocutor legal al que deben dirigirse para reclamar explicaciones sobre su futuro .

El alcalde reconoció que la empresa ha manifestado en varias ocasiones su intención de no seguir, pero han sido amagos que nunca se han concretado . La apuesta municipal es que Eulen cumpla el contrato y atienda la concesión de forma correcta hasta 2026.

Eulen ha preferido no pronunciarse sobre esta polémica.