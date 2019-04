Ganaderos denuncian retrasos de más de un año para cobrar ayudas

Los ganaderos tinerfeños reclaman mayor celeridad en el pago de las subvenciones a la producción de sus explotaciones, ya que en algunos casos llega a haber retrasos de hasta un año y medio en el cobro de estas ayudas pertenecientes al Posei. Una situación que lastra la rentabilidad de esta actividad y que obliga a muchos profesionales a tener que recurrir a créditos bancarios.

Así lo explica la vicepresidenta de la Sociedad Cooperativa del Campo la Candelaria, Candelaria Rodríguez, quien apunta a El Día que desde el colectivo "hemos intentado que la Consejería agilice estos trámites y no agoten el plazo para pagar". Rodríguez asegura que "antes no había tanto retraso", pero que "poco a poco se han ido aplazando cada vez más los ingresos".

Una situación similar pasa con las subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de los productos ganaderos. Unas ayudas que tienen el objetivo de impulsar la renovación y modernización de las explotaciones. "La convocatoria de 2018 todavía no la han pagado, a pesar de que está justificada", expone Rodríguez.

La vicepresidente de esta cooperativa argumenta que en este caso la burocracia y las continuas inspecciones "ralentizan demasiado el pago", algo que perjudica muchos a los ganaderos, "que han realizado inversiones en tiempo y forma y que tardan mucho tiempo en recuperar".

Una situación que afecta mucho a la rentabilidad de las explotaciones, que aunque no ha propiciado ningún cierre, sí ha obligado a los ganaderos a recurrir a entidades bancarias para hacer frente a los pagos que han tenido que adelantar, "a pesar de que hay unos ingresos que les corresponden". Además, Rodríguez explica que los ganaderos deben devolver después los créditos "con intereses", lo que acaba mermando la cantidad de las subvenciones que perciben, algo que afecta después al rendimiento del negocio.

Por otro lado, Rodríguez comentó que las explotaciones agrarias no han aumentado durante los últimos años en Tenerife, algo que la vicepresidenta de esta cooperativa achaca a los problemas que está generando la nueva Ley del Suelo de Canarias. "Nos estamos encontrando con jóvenes que quieren iniciarse en esta actividad, pero se encuentran con el hándicap de que no pueden poner una explotación donde habían pensado", señala. Rodríguez explica que se trata de espacios "donde en el pasado se realizaba esta tipo de actividad", que ahora "han cambiado su uso y ya no se permite".

Candelaria Rodríguez indica que la burocracia está poniendo muchos problemas "para ampliar, renovar y modernizar las instalaciones", algo que asegura "está ocurriendo en la gran mayoría de los municipios de la Isla".

El Cabildo destina 40.000 euros al sector

El Cabildo destinará un total de 40.000 euros en concepto de ayudas destinadas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera de Tenerife (ADSG), según aprobó recientemente el Consejo de Gobierno insular. Estas subvenciones tienen como principal objetivo contribuir a la mejora de la calidad sanitaria, la agilidad comercial y la rentabilidad de las explotaciones ganaderas de la Isla mediante la colaboración con el sector tanto en la lucha y erradicación de enfermedades como en el mantenimiento y creación de estructuras defensivas ante el riesgo de aparición y difusión de enfermedades exóticas.

Erradicación y control de enfermedades

Estas agrupaciones de control sanitario de la cabaña ganadera son figuras claves en la prevención, control, lucha y erradicación de enfermedades de animales. La línea de subvenciones aprobada por el Cabildo contribuirá a financiar parte de los gastos corrientes de estas entidades, que deberán cumplir los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Agrupaciones ganaderas beneficiarias

Podrán solicitar las ayudas aquellas agrupaciones de ganado vacuno, ovino, caprino, porcino y avícola de carne y puesta debidamente constituidas que estén reconocidas por la Dirección General de Ganadería y que se encuentren al día de sus obligaciones tributarias. Además, todas las explotaciones deben estar inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas. Los gastos corrientes que pueden ser objeto de subvención son aquellos generados por el suministro eléctrico, agua o teléfono, adquisición de material, arrendamientos, gastos de personal o compra de medicamentos y de realización de pruebas, entre otros.