Denuncian el impacto ambiental de una acampada ilegal en Abades

La Fundación Telesforo Bravo critica el impacto ambiental que causa la acampada ilegal en Abades, en el municipio de Arico.

El biólogo y profesor, Javier Reyes califica de "temible plaga" la acampada que se está realizando en Abades, llegando a considerar peor que una "plaga de termitas". Para Reyes, el hecho de que miles de personas se encuentren hacinadas en cualquier rincón del litoral "ocupando zonas naturales y propiedades privadas en abandono" está deteriorando "gravemente" el entorno.

Considera el profesor que las consecuencias de estas actuaciones hacen especial daño a la flora, fauna y la "gea". No se trata solo del tratamiento de residulos sólidos, sino que destaca el profesor cómo el ruido que generan "muchos" puede llegar a ser insoportable para el paraje natural. "Equipos de música a toda pastilla sin importar quien está a centenares de metros a la redonda", recalca Reyes..

Considera el biólogo que tal masificación es "imposible" de controlar por las autoridades municipales y, además, cree que la masificación es tan numerosa que "haría falta un ejército para sancionar tanta infracción", siendo necesaria una actuación proactiva que impida el acceso de centenares de vehículos al litoral que cargan neveras del tamaño de las que se encuentran en los hogares, congeladores, duchas, asaderos y chiringuitos, entre otros enseres.

Reyes insiste al ejemplarizar con un La reflexión del efecto que producen miles de personas que "hacen sus necesidades en el entorno durante esta semana larga". Y considera que están estudiando que "miles de toallitas, servilletas, compresas,... se entremezclan entre la vegetación, generando un importante impacto en la costa del municipio".

Los residuos van más allá y el problema se agrava cuando también aparecen bolsas, latas, botellas, papeles y residuos orgánicos que no están siendo correctamente depositados al ser una zona sin regulación. "No les importa dejar sus residuos en el entorno natural", denuncia Javier Reyes que considera que el problema se "agrava año tras año si no se empiezan a tomar medidas efectivas".

No considera que sea inadecuado acercarse al litoral de Abades, al considerar que todos tienen "derecho también a disfrutar de un entorno natural salvaje y limpio, y no cada vez más deteriorado".