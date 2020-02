George Clooney, en La Palma para rodar 'Good morning, midnight'

El actor, director y productor George Clooney llegó ayer a la isla de La Palma para continuar el rodaje de Good morning, midnight, el thriller de ciencia ficción que dirigirá y protagonizará para Netflix. El norteamericano aterrizó en el aeropuerto palmero en torno a las 17:00 horas en un vuelo privado procedente de Londres y fue trasladado en guagua hasta la garita de seguridad, con el objetivo de evitar la terminal del aeródromo y la posibilidad de que se tomaran imágenes, según informa el portal de noticias La Palma Ahora.

Luego, Clooney abandonó el aeropuerto escoltado en un vehículo privado y, tras esto, en un segundo vuelo, aterrizó el resto del personal que participará en el rodaje de la película.

La película, que comenzó a rodarse el pasado mes de octubre, es una adaptación cinematográfica de la aclamada novela de ciencia ficción Good morning, midnight, de Lily Brooks-Dalton, con un guion adaptado a cargo de Mark L. Smith. El pasado verano de 2019, el equipo de Netflix, capitaneado por el propio Clooney, visitó diferentes enclaves de Tenerife en busca de localizaciones para el proyecto pero, finalmente, la isla de La Palma ha sido la elegida como único emplazamiento canario del rodaje. Además, según fuentes en contacto estrecho con la producción, el enclave del Roque de los Muchachos jugará un papel crucial en la filmación. Sin embargo, por el momento se desconoce el resto de localizaciones concretas en que se moverá el filme.

Junto a Clooney, el reparto de Good morning, midnight cuenta con Sophie Rundle (Peaky Blinders, Jamestown), Ethan Peck (Star Trek: Discovery, Penny Dreadful: City of Angels), Tim Russ (Star Trek: Voyager, 5th Passenger), Miriam Shor (Lost Girls, Younger), Tiffany Boone (Hunters, The Chi), Caoilinn Springall, Kyle Chandler (Argo, Friday Night Lights), David Oyelowo (Selma, La reina de Katwe) y Felicity Jones (Rogue One: Una historia de Star Wars, La teoría del todo).

La trama postapocalíptica de este largometraje sigue a Augustine (George Clooney), un científico solitario en el Ártico, en su carrera por impedir que Sully (Felicity Jones) y sus compañeros astronautas regresen a su hogar, donde se ha producido una misteriosa catástrofe global. La producción vendrá de la mano de Smokehouse Pictures Grant Heslov, de Smokehouse Pictures, Clooney, Anonymous Content y Syndicate Entertainment.

Se trata del tercer largometraje dirigido por Clooney, después de Confesiones de una mente peligrosa (2002) y Buenas noches, y buena suerte (2005), lo que supone su regreso a la dirección después de 15 años.



Una isla de cine

El rodaje en la isla de La Palma de Good morning, midnight, el nuevo proyecto de Netflix dirigido y protagonizado por George Clooney, se suma a una nómina creciente de proyectos audiovisuales que utilizan los paisajes palmeros como plató natural. Sin ir más lejos, el pasado 2019, la serie The Witcher, también de Netflix, se filmó a caballo entre las islas de La Palma y Gran Canaria, con Henry Cavil como protagonista, cuyos productores celebraron la "espectacularidad" de las localizaciones de la isla. También la cineasta venezolana Claudia Pinto filmó el largometraje Las Consecuencias, protagonizado por Juana Acosta, Carme Elías y Héctor Alterio.