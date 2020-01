Cristina Ramos enmudece a 'Tu Cara Me Suena' en su debut

Vuelve 'Tu Cara Me Suena' a la parrilla televisiva con acento canario. La cantante aruquense Cristina Ramos es una de las participantes del programa de Antena 3 que este viernes, 10 de enero, comenzó con su octava edición.

Gemeliers, María Isabel, Jorge González, El Monaguillo, Belinda Washington, Nerea Rodríguez, Rocío Madrid y Mario Vaquerizo acompañan a la grancanaria en una nueva andanza. Y tras pasar por el clonador se convirtieron en conocidos artistas para imitar con sus actuaciones.

Estos programas no son nuevos para Cristina Ramos, la ganadora de 'Got Talent España 2016 ' y 'La Voz México' . Además, con su dominio total de su voz capaz de cantar ópera y rock ha dejado sorprendido a medio mundo, incluso en ' Got Talent China ' fue la la única cantante en el Top5 del 'America's Got Talent the Champions' que reúne a los mejores talents de la historia de este formato en todo el mundo.

La grancanaria fue la encargada de inaugurar esta nueva edición con una voz que enmudeció al público y al jurado -Chenoa, Ángel Llàcer, Lolita y Carlos Latre - y también al presentador Manel Fuentes. La artista imitó a Mónica Naranjo con su conocida canción ' Desátame '.

"Estoy con taquicardia, porque estaba sufriendo por todo. Sabía de tí, por supuestísimo. Y ahora soy una admiradora. Has empezado muy fuerte y estaba temblando. Ha sido brutal", comentó Chenoa. "Qué declaración de intenciones. Cómo se pisa un escenario. Lo has demostrado ya en la primera gala de "Tu cara me suena", comentó Carlos Latre.

Tras su actuación, uno a uno fueron actuando sus ocho compañeros, y una vez finalizaron llegó el momento de la votación: Primero fue el jurado el que emitió su veredicto, dejando claro que su favorito era Jorge González, entregándole 46 puntos. Le seguía Cristina Ramos con 42, y Nerea rodríguez con 37. Cerrando la tabla, El Monaguillo con 23 y Belinda Washington con 19. Pero faltaba el veredicto del público, que coronó a Jorge González entregándole los 12 puntos. En cambio, Ramos se llevó un 10 , con María Isabel logrando el 11. Por ello, Jorge González se convirtió en el ganador de la primera gala de 'Tu cara me suena'. Cristina Ramos, con 21 puntos, quedó en segundo lugar.

Para la próxima gala, Ramos se pondrá en la piel de Jennifer López.