Así es la vida de Fran "Pasapalabra" un año después de ganar el bote: un cambio y una promesa incumplida

Hace casi un año (en enero de 2019) Fran González , un vecino de Colloto tímido y familiar, hacía historia de Pasapalabra y de la televisión y lo hacía por dos cosas: la primera es que logró el bote del programa y consiguió embolsarse nada más y nada menos que un millón de euros. Conseguía así entrar en el olimpo del programa más visto de las tardes en todas las televisiones en abierto y lograba, además, amasar una de las "fortunas" más importantes de los concursos de televisión. Pero Fran hacía también historia por el mensaje que dejó entre el público.



El asturiano logró, rosco a rosco, convertirse en uno de los concursantes más queridos y respetados de la pequeña pantalla. Su fama llegó a tal punto que en no pocas ocasiones el momento en el que se enfrentaba a las últimas preguntas del rosco se convertía en lo más visto del día. Lo que en televisión se llama el "minuto de oro". Ese que concentra a millones de personas detrás del televisor. Personas que, por otra parte, estaban deseando que Fran ganara.





El concursante de Telecinco regresó a su pueblo entre aplausos. Sus padres no podía estar más orgullosos de un licenciado en Biología que había decidido ir a la televisión después de años preparando su paso por Pasapalabra: se había visto todos los programas emitidos tanto en Antena 3 como en Telecinco y hasta se había estudiado las respuestas. Fran ya era famoso. La gente le paraba por la calle y él mismo, en agradecimiento a su pueblo, prometió que invitaría a todo el mundo a una merienda que, a día de hoy, parece no haber afrontado.



Después de pagar a Hacienda la mitad de su premio , eso sí, lo primero que se compró González fue un coche para sus padres. También se lo había prometido. De hecho si se ganó el respeto del público en buena medida fue porque durante el concurso confesó que quería el dinero para ayudar a su familia y a su sobrino que estaba estudiando.



Desde entonces poco más han sabido los fans de González. El ganador del bote se ha escondido para evitar los focos dejando incluso las redes sociales. Hay quién asegura que la fama le ha pasado factura. Concedió un par de entrevistas a programas y a revistas relacionadas con Telecinco y no se le volvió a ver en la pequeña pantalla hasta que hace unos días Telecinco intentó tirar de nuevo de él para intentar levantar El Tirón , el formato que se ha estrenado en la principal cadena de Mediaset tras cancelarse Pasapalabra por orden del Tribunal Supremo .



Durante este tiempo Fran también ha conocido a famosos que le han mostrado su admiración como Cristina Tárrega o la actriz Ana Milán.