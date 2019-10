Se disparan las dudas sobre el paradero de un exganador del concurso Supervivientes de Telecinco

Supervivientes es uno de los concursos con más solera de la televisión. A pesar de que la decisión de Telecinco de darle una vuelta de tuerca metiendo a famosos de lo más granado del panorama patrio hace que muchos piensen que es un programa relativamente reciente, lo cierto es que Supervivientes lleva ya años en la antena del principal canal de Mediaset. De hecho pocos recuerdan ya que al principio en este concurso sólo entraban personas "anónimas". Se trataba de una especie de Gran Hermano pero en una isla desierta y sometiendo a los concursantes a intensas pruebas de resistencia.



Una de las primeras ediciones de famosos que se hicieron en España (si no tenemos en cuenta La isla de los Famosos que presentó Paula Vázquez en Antena 3), fue la protagonizada por Nilo Manrique, el que por aquel entonces era expareja de la conocida presentadora Isabel Gemio. Gracias a él Telecinco pudo comprobar lo rentable que resultaba a todos los programas hablar de una persona como esta conocida periodista. Manrique reapareció hace sólo unos meses para anunciar su decisión de anunciar su marcha de España. Aseguró que se iba a Cuba, su país natal, porque aquí no podía seguir viviendo después de haber roto con su pareja.



Sin embargo desde entonces (hace meses) no se volvió a saber más de Manrique. Pero todo hace indicar que cumplió su promesa. El cubano no publica nada en su cuenta de Instagram desde que en abril se mostrara pintando un cuadro (el arte siempre fue una de sus pasiones según él mismo confesaba).



Lo cierto es que casi nadie sabe decir dónde está Manrique. A la vez que publicaba esas fotos pintando en Madrid también utilizaba la misma cuenta para situarse en Miami poniendo fotos tanto de su familia al otro lado del océano (tiene otros dos hijos en Cuba además de los que tuvo con Isabel Gemio en España), como de su casa y su vida en Cuba.



Isabel Gemio, por su parte, tampoco ha aportado muchos datos sobre su paradero. Poco amiga de hace declaraciones sobre su vida privada, G emio permanece desde que dejó su programa en Onda Cero alejada de los focos y sobre todo de las revistas del corazón y de los programas del cotilleo de la televisión que tantos disgustos le dieron en el paso. Habrá que ver que pasa en los próximos meses y si finalmente Manrique da señales de vida.