Jorge Fernández se sincera sobre su enfermedad: "He perdido 9 kilos este año"

El presentador de La ruleta de la suerte , Jorge Fernández ha querido sincerarse con sus seguidores y ha confesado a través de las redes sociales cual es el problema de salud que lleva padeciendo durante esta última época.



El conocido presentador ha conseguido revolucionar a todos los usuarios de Instagram, al confesar a través de un post estar harto de los comentarios que recibe sobre su peso y ha querido dar una explicación. El 11 de agosto subió una foto sin camiseta, pero lo importante no estaba en la imagen. sino en el mensaje con el que decidió acompañarla.





Quiso hacer referencia a los comentarios que recibe constantemente:confesaba.El que fue míster España reconoció haber perdido mucho peso. "Es cierto queen este último año" pero quiso explicar que se debía a un problema digestivo "Estoy en las mejores manos posibles y espero que en breve, pueda asimilar la cantidad de nutrientes necesarios para volver a mi peso real.. El 80% de tu bienestar pasa por tu salud intestinal, y si no la tienes, difícilmente estarás bien en el resto de aspectos. Esto sólo lo pueden corroborar los o las que han pasado por algo así." continúa el mensaje.Pero además de explicar su problema de salud, quiso hacer referencia a"No ayuda mucho por lo tanto a la salud mental y a la preocupación que me genera mi pérdida de peso, que la mayoría de la gente, sin conocerme ni si quiera preguntarme qué me pasa, me diga con el morro retorcido eso de:Al final del día creedme que llega a hartar! Y claro, tampoco es cuestión de ir uno por uno explicando que llevo más de un año con trastornos intestinales y que por mucho que coma, la comida se fermenta en el estómago y no va donde tiene que ir...".Pero también quiso dedicar unas palabras aque se encuentran intranquilos por la"De todas maneras,a los que os preocupáis tanto por mi delgadez, con esta foto de hoy mismo. Quizás vestido de otra sensación por la pérdida de kilos, pero como realmente soy, es así..." Pero también les quiso explicar que continuaba haciendo deporte y cómo se está cuidando. " sy por supuesto, viviendo de las rentas dedicado a una vida absolutamente deportiva. Ahora no me preocupa tanto mi físico, me preocupa curarme y volver a asimilar nutrientes. Eso pasa por utilizar herramientas como el ayuno intermitente, que en mi caso concreto, ha hecho que pierda peso, pero que a su vez mejore mi microbiota. Y en ello estamos...en la lucha por la salud que sin duda es lo más importante".La publicación como era de esperar. Mucho de sus seguidores quisieron apoyar al presentador y no pudieron evitar dejarle unas bonitas palabras.Son solo algunos de los comentarios que se pueden leer junto a la fotografía.