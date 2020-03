Setenta años desnudando a Eva

Asistimos este año a un aniversario muy especial para la comunidad cinéfila internacional: se conmemoran los setenta años del estreno de Eva al desnudo ( All About Eve), de Joseph L. Mankiewicz, una de las comedias dramáticas más vitriólicas, invasivas y tormentosas de la década de los cincuenta a la que, no obstante, le llovieron en su día agrias diatribas desde los sectores más conservadores de Hollywood por la temperatura que llega a alcanzar el conflicto interpersonal que se desarrolla en la película, una actitud que contrastaría con las múltiples y muy elogiosas críticas que cosecharía en su estreno europeo algunos meses más tarde.

Curiosamente, ese mismo año (1950) también asistimos al estreno de otros filmes de similar calado, como El crepúsculo de los dioses ( Sunset Boulevard), La jungla de asfalto ( The Asphalt Jungle), Los olvidados, Rashomon ( Rashomon), Pánico en las calles ( Panic in the Streets) o La ronda ( La ronde), otras seis maravillas que contribuyeron, como la cinta de Mankiewicz, a fijar una nueva mirada crítica frente a una industria lasa y tradicionalista que volcaba todos sus esfuerzos en perpetuar los cánones más rancios del star system.

Desde su estreno en Los Ángeles el 13 de octubre de 1950, y tras haber obtenido seis de los catorce Oscar a los que aspiraba, incluido el de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guion original y Mejor Actor de reparto, se convirtió, con la aquiescencia de la crítica y del público -sincronía poco frecuente en el cine hollywoodiense de la época- en uno de los referentes inobjetables de un género cinematográfico con tanta tradición teatral como el melodrama, al tiempo que agrandaba su leyenda gracias a la energía electrizante de Bette Davis -ya en la cima de su carrera- en el papel de la venerada actriz de culto Margo Channing, perfecto correlato de la despótica Tallulah Bankhead, la mítica diva de la escena neoyorquina de aquellos años que mantuvo una encarnizada batalla personal con la heroína de La carta ( The Letter, 1940) y de la sorprendente austeridad gestual que despliega George Sanders interpretando a Alexander DeWitt, el crítico teatral que fustiga sin piedad al mundo del teatro con sus irreprimibles deseos de imponer sus propias reglas de juego en un ámbito profesional cuajado de insidias, imposturas, traiciones y vuelo continuo de puñales.

Anne Baxter, Celeste Holm, Gary Merrill y Marilyn Monroe, uno de los cuartetos actorales que se rifaría cualquier productor con olfato, completan el elenco de este duro y cruel ajuste de cuentas del viejo Mankiewicz contra el submundo del espectáculo del que algunas de sus formidables películas ya daban cuenta y que encuentra en los melodramas más huracanados de Vincente Minnelli a uno de sus más cercanos referentes. El autor de Cleopatra ( Cleopatra, 1963), De repente el último verano ( Suddenly, Last Summer, 1960) y La condesa descalza ( The Barefoot Contessa, 1954), hombre profundamente vinculado desde sus inicios profesionales al mundo de la escena, desataba en Eva al desnudo todo su arsenal dialéctico para mostrarnos la imagen más inmisericorde que ha ofrecido nunca el cine sobre un arte que, insisto, Mankiewicz conocía sobradamente, sobre todo desde que en 1930 es contratado por la Paramount como guionista oficial del estudio e inicia, al propio tiempo, una de las carreras teatrales más elogiadas por el influyente entorno cultural estadounidense de la época.

En la historia del séptimo arte podrían contarse con los dedos de una sola mano los filmes de producción norteamericana que han logrado perdurar con tanta lozanía y hondura. Y no tanto porque la película es portadora de una peculiar manera de entender la estética cinematográfica, ni por reunir en su reparto a un puñado de actores eminentes, sino por la profunda verdad que destilan sus tensas imágenes, algunas inspiradas, según se infiere de la lectura de All About All About Eve, de Sam Staggs (T&B editores), un concienzudo y pormenorizado estudio sobre la génesis de la película, en situaciones reales vividas por estrellas de rango similar a las representadas en el filme.

All About Eve sigue representando el mejor retrato del complejo mundo del teatro, de sus ambiciones, de sus grandezas y miserias y de sus enormes dosis de narcicismo. Un mundo que Mankiewicz refleja con la mayor crudeza en su indisimulado afán por fidelizar su mirada sobre un ámbito artístico en el que, no lo olvidemos, dio sus primeros pasos profesionales, en tiempos en los que cualquier atisbo de disidencia política tenía, tarde o temprano, su coste, como el que afrontaron no pocos de sus colegas y correligionarios tras su comparecencia en el infausto Comité de Actividades Antiamericanas del senador McCarthy. El propio director fue denunciado ante el Comité por Cecil B. de Mille, presidente del Sindicato de Directores a la sazón, quien le denunció por "antiamericano".

Han transcurrido siete décadas desde su estreno y cada ocasión que hemos tenido de revisarla durante este largo período ocurre como con la ciudad de Venecia: cada vez que la contemplamos tenemos la sensación de haber sido la primera. Todo en esta inclasificable película discurre con notoria contundencia: su impecable puesta en escena; el impresionante trabajo de sus actores; el guion, obra del propio realizador; la fotografía de Milton Krasner; la espléndida banda sonora de Alfred Newman y, sobre todo, los diálogos, esos venenosos y afilados diálogos que van marcando los perfiles psicológicos de los personajes mientras se revelan sus irreprimibles deseos por alcanzar la cima del éxito a cualquier precio.

En su citado y muy recomendable libro sobre la película Staggs recoge anécdotas, reales en su mayoría, sobre la otra película que se desarrollaba paralelamente y que, según declaraciones del propio Mankiewicz, le sirvió para moldear con mayor rotundidad la entidad moral de sus protagonistas. Las tensiones que provocaban durante la filmación las continuas disputas entre Bette Davis y su partenaire y amante Gary Merrill, o las incesantes invectivas que sufría George Sanders de su mujer, la también actriz Zsa Zsa Gabor, en su vano intento por impedir que su marido se acercase más de la cuenta a la explosiva y aún semidesconocida Marilyn Monroe, o la certeza de que la estrella que inspiró verdaderamente a Mankiewicz para construir a su Margo Channing no era otra que la propia Tallulah Bankhead, fue generando un clima especialmente propicio para que el filme quedara envuelto de una sólida pátina de cinismo, como muy escasas veces hemos podido contrastar ante una pantalla.

Se trata, en resumidas cuentas, de una pieza imperecedera que seguirá revelándonos las claves estéticas y narrativas de un gran cineasta a quien se le deben, entre otros, trabajos tan solventes como La huella ( Sleuth, 1973), El fantasma y la señora Muir ( The Ghost and Mrs. Muir, 1947), Carta a tres esposas ( A Letter to Three Wives, 1949), Ellos y ellas ( Guys and Dolls, 1955) o El día de los tramposos ( There Was a Crooked Man, 1970) y que ostenta, además, el honor de haber alumbrado una de las obras cinematográficas más aplaudidas de la historia, junto a un legendario ramillete de estrellas, encabezado por una actriz fuera de toda norma como Bette Davis.