Pequeños mordiscos en la Gran Manzana

A Brendan Behan (1923-1964), destacado poeta, novelista, dramaturgo irlandés y aficionado a la bebida, le dijo una señora del medio Oeste que vivía con él en el Hotel Algonquin: "Nueva York es un infierno". Behan, hijo adoptivo de la Gran Manzana, le respondió: "Nunca me he sentido tan en casa". Y ella, a su vez, haciendo gala de buenos reflejos, replicó: "Eso podría muy bien ser".

Behan no tenía inconveniente en reconocer a Nueva York como la mejor ciudad que existe sobre la faz de la Tierra. Para hacerse cargo del amor que le profesaba, Londres, para él, era, en comparación, una gran tarta aplastada de suburbios de ladrillo rojo, con una pasa en medio que es el West End. La pasa en Nueva York era ya entonces, a mediados del siglo pasado, inmensa y jugosa, un lugar donde vive el hombre, camina, habla, come y bebe a la luz brillante diurna o de la electricidad las veinticuatro horas del día.

¿Y qué me dicen de esa fascinación que ejerce sobre los forasteros? La dibujante ilustradora de la Bahía de San Francisco, Julia Wertz, es digamos el paradigma actual del gran romance que han mantenido con Nueva York quienes aterrizan en ella procedentes de otros lugares. Maneja una perspectiva distintiva, irreverente, concisa, sarcástica y un estilo único. El suyo es un enfoque honrado, divertido y perspicaz que permite observar cómo ha evolucionado la meca urbana por excelencia. Al principio de su carrera como dibujante, Wertz dijo que se resistía a cualquier tipo de libro sobre la mayoría de edad en Nueva York. Ahora, más madura, posee la suficiente experiencia para explicar la ciudad que nunca duerme y al mismo tiempo, inevitablemente, compartir sus descubrimientos. Barrios, Bloques y Basura (Errata Naturae) es un libro distinto que todos deberían, al menos, ojear para completar las lecturas de Luc Sante, otro paracaidista que supo desentrañar la Gran Manzana, el citado Behan, Gay Talese o Alfred Kazin, entre otras sobre la ciudad del Hudson.

La intención con las yuxtaposiciones fotográficas es, por lo general, hacer que un lector sacuda la cabeza y se pregunte por el precio que hay que pagar por el progreso. Alguien publicará una fotografía de un lugar específico de hace un siglo frente a otra contemporánea. Por ejemplo, una hermosa casa victoriana en el escenario que ha dado paso a un feo centro comercial. Un campo abierto y despejado de manzanas que se convierte en una estación de servicio. O una hilera de pintorescas casas adosadas en el corazón de la ciudad ha sido reemplazado por un feo condominio de aspecto costoso. El paso del tiempo casi siempre resulta ser una experiencia nociva para los viejos nostálgicos. Obviamente los neoyorquinos que lo han vivido lo padecen, al resto le mueve una reflexión general sobre los lugares que pierden poder, belleza y dignidad con los años. Robert Crumb lo expresaba muy bien en A Short History of America. Daniel Quesney lo hizo en un pequeño y hermoso libro de postales que tengo en mis manos sobre el vertiginoso cambio de París de un siglo a otro, Retour à Paris, publicado en 2005.

El enorme, no solo por su tamaño, libro de Julia Wertz se prodiga en yuxtaposiciones de dibujos. Vemos una calle de la ciudad de Nueva York de hace cien años y acto seguido la misma en los tiempos modernos. Apartamentos, restaurantes, pizzerías, las tabernas más antiguas de la ciudad, cuarteles de bomberos, teatros de Broadway; clubes de Harlem, el Cotton Club, el Apollo; delis, farmacias, dinners, carritos ambulantes de snacks y camionetas de comida, cobran vida gracias al gran formato impreso de la página. De vez en cuando, ¡zas!, una historia escondida, una esquina secreta. Abundan las digresiones: Nelly Bly, la periodista intrépida; la receta de la crema de huevo o el análisis sucinto de lo potable que es el agua del grifo local. En Wertz, al contrario que en otros, no gotean los juicios. El pasado no es sagrado, ni siquiera una víctima del implacable presente. Solo diferente, es todo. Eso no quita para que en esta especial guía de Nueva York sobresalga un toldo o una marquesina de antes de la década de los 30. Al final todo se resume en el ayer informando al hoy, o en una celebración de la vida de la ciudad que acumula generaciones que se van derrumbando. La noticia es: todo cambiará.

Con el mismo dibujo puede que simplista, Wertz plasmó en Drinking at the Movies una divertida memoria etílica con la ciudad de fondo. Barrios, Bloques y Basura es igual de perspicaz y divertido, pero sus dibujos de edificios son ilustraciones finamente representadas con sus grandes y pequeños detalles. Una celebración, en cualquier caso, agridulce, ya que la mitad del libro lo ilustró, como ella misma cuenta, en la costa Oeste después de haberse mudado tras muchos años. Un libro abrumador y diferente, pueden verlo como un largo paseo con una amiga por las entrañas de la gran ciudad, un viaje sinuoso sin un punto de inicio y final específico.