El Club del punto y coma

Pertenezco desde hace muchos años a un buen número de sociedades secretas que velan por el cuidado de ciertos asuntos capitales para la supervivencia de la civilización. En la mayoría de ellas soy fundador y miembro único, pero esas circunstancias ni le quitan mérito a mi labor ni empañan las tareas que se llevan a cabo. El respeto a los estatutos de dichas sociedades y la naturaleza clandestina de nuestro trabajo me impiden por lo común revelar nuestras actividades y propósitos; pero el caso es que hoy me he levantado de la cama con espíritu contestatario y heterodoxo, y me dispongo, por primera vez en mi vida, a hablar sobre algunas de mis ocupaciones en la sombra.

Estoy afiliado, por ejemplo, desde el día de su fundación, al Círculo Internacional de Enemigos del Vaso de Tubo. Milito en el Partido Radical para la Eliminación de los Dobles Turnos en los Restaurantes (con el que pretendemos obtener representación parlamentaria en las próximas elecciones, y terminar con una anomalía laboral que amenaza con arruinar la concepción mediterránea de las cenas de los sábados, haciendo que desaparezcan las largas sobremesas y las conversaciones amicales). Ingresé no hace demasiados años en la Orden Cruzada Fundamentalista contra las Discomóviles (partidaria de la lucha armada durante las celebraciones patronales y en las noches de verano). Contribuí al nacimiento de la Sociedad de Amigos del Anís (con derivaciones planetarias hacia el Mezcal, el Tequila, la Grappa y otros muchos licores destilados con propiedades salutíferas).

No me está permitido hablar de otros muchos grupos de acción directa a los que pertenezco, porque, si lo hiciera, tendría que matar después a la mayoría de mis lectores, y uno de los principios por los que se rige mi escritura es el del cuidado extremo de la clientela, de la que nadie va sobrado en estos tiempos.

Ahora bien, no quiero perder la ocasión para confesarles, con orgullo de preceptista aficionado, que profeso en una de las más benignas sectas que existen en nuestro universo, un círculo gramatical de fanáticos dispuestos a llegar hasta el final en la defensa y propagación de sus ideales. Es el llamado Club del punto y coma; y, como no es imposible deducir de su bienhallado nombre, consiste en una asociación para el estudio, el sostén, el cuidado y la propagación de dicho signo ortográfico, el más elegante y misterioso de cuantos existen en las lenguas.

La puntuación es el arte de respirar en la escritura, de encontrar el aliento vital mediante las palabras, para trasladarlo a los lectores; y evitar así que se ahoguen en la tan contaminada realidad. El punto y coma representa la bocanada de aire fresco y puro con la que procuramos insuflar en el mundo el aire de la inteligencia que sopla en las cumbres nevadas. La sintaxis es la respiración asistida gracias a la cual los escritores intentan devolver a sus lectores la consciencia de la vida verdadera, y, en esa tarea, el punto y coma ejerce el equivalente rítmico al boca a boca con que pretenden reanimarnos los médicos de urgencias.

Hasta aquí puedo informar, sin poner en riesgo mi vida y la de ustedes.