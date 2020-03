Datos climatológicos

Los peligros del cambio climático centran el quinto disco de la cantante canadiense, que vuelve a utilizar una especie de r&b futurista con un pie en el hip hop y otro en la electrónica para componer canciones de gran calado comercial, aunque con un resultado menos orgánico que su sensacional Art angels. Con un aire místico que rodea a todo el trabajo, un tema tan contundente como Darseid no tiene nada que envidiar a los últimos éxitos de Billie Eilish. Su personalidad siempre optimista y contagiosa sale a flote tanto cuando se adentra por el terreno del dance ( Violence) o en del pop con mayúsculas ( You'll miss me when I'm around).