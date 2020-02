Porque no es cierto que, con tal de leer, dé igual lo que se lea

Las tres vanguardias recoge once lecciones pronunciadas por el argentino Ricardo Piglia en la Universidad de Buenos Aires en 1990. El volumen se editó en Argentina cuatro años atrás pero no ha sido distribuido en España hasta esta temporada. A través del análisis de obras de Saer, Puig y Walsh, Piglia, fallecido en 2017, se proponía combatir el discurso de reflujo que desde finales de los años 70 propugnaba el cese de cualquier tentación vanguardista -o sea, de aventurarse por terrenos no explorados- para enclaustrar la novela en una "sencillez" que la volviese mero vehículo de evasión. Treinta años después de su magisterio, sabemos que el resultado de ese orillamiento ha sido la entronización del subproducto industrial como modo omnipresente de narración y el confinamiento de la literatura en pequeñas editoriales. Para quienes sostienen que sí importa lo que se lee, que no basta con leer.