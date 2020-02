"Esparcirás cenizas sobre los geranios"

"Aburrimiento en el servicio de las Juventudes Hitlerianas. Chistes idiotas sobre los capitostes del Partido, que esquivaban el servicio en el frente, y a los que despectivamente se les llamaba "faisanes dorados"... ¿Pero resistencia? Ni rastro, ningún vestigio, ni siquiera en fragmentos de pensamiento. Más bien admiración por los héroes militares y una confianza persistentemente sorda, que no podía ser alterada por nada".

Así describe el premio Nobel Günter Grass el recuerdo de su paso por las Juventudes Hitlerianas, dejando claro testimonio de que el horror nazi mucho más tuvo que ver con una suerte de contagio colectivo, en una inercia casi hipnótica, que con la certeza de hacer el mal. "Estábamos mantenidos en la inopia mediante dogmas, mientras éramos convenientemente entrenados para no sé qué metas idealistas", expresa.

A partir del célebre aserto de Theodor Adorno, "...escribir un poema después de Auschwitz es una barbaridad, y eso afecta también a la conciencia de por qué se ha hecho hoy imposible escribir poemas", el autor de El tambor de hojalata trató de redimir, a finales del siglo pasado, su silenciada colaboración de juventud con el nazismo, en un texto de título homónimo: Escribir después de Auschwitz. Según confiesa, no hubo un atisbo de resistencia en aquellos jóvenes, que constituían "una satisfecha asamblea de hombres de bien parpadeantes: unos no habían sabido nada, ni sospechado nada y se las daban ahora [en la posguerra] de niños seducidos por demonios, y otros habían estado siempre en contra, si no a voz en grito, por lo menos en secreto".

En Escribir después de Auschwitz Grass manifiesta que el más ferviente deseo compartido entre los jóvenes escritores de su generación era poder desmentir a Adorno, y demostrar que sí era posible escribir poesía después del horror inaudito. Aquello fue "una quiebra irreparable en la historia de la civilización, imposible de relativizar por ningún sentimiento nacional", define Grass, para alertarnos, sobre todo, de los peligros del racismo. El también autor de las memorias Pelando la cebolla observa cómo la escalada del incomprensible odio al extranjero provenía, en realidad, de "una paradójica pérdida de la identidad nacional", que intentaba paliarse, justamente, con la práctica misma de la xenofobia.

Tras reconocer su deuda personal con Paul Celan -el amigo represaliado y suicida, a quien "debo mucho: estímulo, contradicción, el concepto de soledad, pero también la comprensión de que Auschwitz no tiene fin"-, Grass admite que no existe mejor nominación para su promoción, de jóvenes poetas de los años 50, que la "Generación de después de Auschwitz", justamente. "Todos nosotros -Peter Rühmkorf, Hans Magnus Enzensberger, Ingeborg Bachmann y yo mismo- estábamos convencidos de que el mandamiento de Adorno sólo podía refutarse escribiendo", expresa. "Personalmente, me parecía casi antinatural; como si alguien, atribuyéndose funciones de Dios Padre, hubiera prohibido a los pájaros cantar. Y de lo que se trataba ahora era de abjurar de las magnitudes absolutas, del blanco o negro; de decretar la expulsión de las creencias, y de instalarse sólo en la duda, que daba a todo, hasta al mismo arco iris, un matiz grisáceo. Por añadidura, ese mandamiento exigía una riqueza de índole nueva: había que celebrar la miserable belleza de todos los matices reconocibles del gris con un lenguaje dañado", argumenta Grass.

Así pues, conminando a amar las tonalidades grises bajo cielos nublados, y a borrar las banderas para esparcir ceniza sobre los geranios, como se lee en él, Günter Grass compuso este poema casi como un manifiesto generacional, para reivindicar, justamente, la necesidad de escribir después de Auschwitz; si bien el título no puede ser más socorrido, Ascetismo:

"Habla el gato ¿Y qué dice el gato? Sombrearás con lápiz afilado las novias y la nieve, amarás las tonali- dades grises y vivirás bajo cielos nublados.

Habla el gato. ¿Y qué dice el gato? Te vestirás, como las patatas, de arpillera con el periódico de la tarde, y usarás el traje una y otra vez sin llevar nunca un traje nuevo.

Habla el gato. ¿Y qué dice el gato? Borrarás la Marina, los cerezos, adormideras y hemorragias nasales, borrarás también esa bandera y esparcirás cenizas sobre los geranios.

Vivirás, sigue el gato diciendo, de riñones sólo, bazo e hígado, de agrios pulmones sin aliento, de la orina de riñones mal lavados, de bazo rancio e hígado correoso, de un puchero gris: vivirás así.

Y en la pared, donde antes, sin pausa, el cuadro verde rumiaba lo verde, escribirás con tu lápiz afilado ascetismo; escribe: ascetismo. Así habla el gato: escribe ascetismo".