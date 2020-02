"En España cuidamos muy poco la cultura 'underground"

Realizador de 'Eskorbuto. Las más macabras de las vidas', presenta ahora 'Los demenciales chicos acelerados', una peculiar visión del rock vasco y navarro de los 80

Kikol Grau (Barcelona, 1971) se ha forjado en el mundo de la televisión (en el programa Metrópolis) y ha rodado once obras para el cine de forma artesanal. Con Eskorbuto. Las más macabras de las vidas se hizo acreedor, contra todo pronóstico, del premio al mejor largometraje en el festival de cine documental musical Dock of The Bay de San Sebastián. Este año volvió al certamen donostiarra para presentar su nueva obra: Los demenciales chicos acelerados, su peculiar visión del rock vasco y navarro de los 80, que incluye a bandas seminales como Kortatu, Negu Gorriak, Soziedad Alkoholika, Barricada o Lendakaris Muertos.

Además de dirigir, produce, hace el montaje y es el cámara. ¿La necesidad apremia o es su forma de controlar todo el proceso creativo?

Soy un artista romántico. Lo que más me gusta es hacer el proyecto no proyectarlo ni defenderlo en público. Lo interesante es el proceso desde que surge la idea hasta que lo llevas a cabo, lo que yo llamo 'la semilla del mal'. Lo hago yo todo porque así me ahorro el coste de todo el proceso. No esperaba que cosas que yo hago de forma doméstica luego me las pidieran festivales de cine. Me parece una locura competir con películas con altos presupuestos.

Con Eskorbuto. Las más macabras de las vidas ganó en Dock of The Bay. ¿Qué expectativas tenía con esta nueva obra?

Ninguna porque competía contra monstruos. Trabajo con presupuesto 0. Cuando me llamaron hace cinco años para decirme que había ganado no me lo podía creer. Que mis películas se presenten a concurso ya me parece una proeza. Nunca las envío a los festivales, me las piden. Es muy raro que yo gane un festival.

Hace cinco años empleó la singladura musical de Eskorbuto como excusa para trazar una mordaz crónica social de la España de la década de los 80. ¿ Los demenciales chicos acelerados va de esa cuerda?

Sí. La idea empezó en 2013 cuando me doctoré en Historia y no me explicaron la Transición democrática y decidí indagar sobre la música de este periodo, que es la década en la que nací, hasta el año 2000. He ido a los 80 para explicar los 80. No quería imágenes nuevas, solo imágenes de los 80 para transportar al espectador a aquella época.

¿Qué caracteriza a los grupos que incluye Los demenciales chicos acelerados?

Les caracteriza una actitud, que va más allá de lo musical y la estética. Todos cantaban lo que vivían. Son muy duras las cosas que cantan. Hay una desesperanza implícita. Muchas de las cosas que criticaban se mantienen. También todos cantaron en libertad. Ahora irían a la cárcel.

Las letras de los grupos radicales vascos no siempre han sido bien interpretadas, si no que se lo pregunten a Soziedad Alkoholika.

A raíz de lo que le pasó a Soziedad Alkoholika [fueron acusados de enaltecimiento del terrorismo y declarados inocentes] se fue creando un caldo de cultivo para lo que le ha pasado ahora al rapero Valtonyc.

¿El rock radical vasco a qué ideología responde?

Más que a una ideología a la que se les pueda adscribir, simplemente tenían ganas de expresarse. No creo que les interesara la política sino los temas sociales.

¿Por qué ese interés por grupos de música que vivieron al margen del sistema?

Porque me parecen más interesantes que los que te enchufan en la televisión. Del 2005 al 2012 trabajé como freelance para el programa Metrópolis, que se emitió en La 2, y siempre incluí a grupos alejados de los focos. Viví toda mi adolescencia escuchando grupos punk y de adulto me di cuenta de que en España cuidamos muy poco la cultura underground. Siempre me han interesado los grupos olvidados por los medios, pero que para mí, y mucha gente, son muy importantes.

¿Habrá una continuación de este proyecto?

Dependerá de la aceptación que tenga esta primera entrega en Euskadi. Si esta tiene aceptación tengo pensado hacer una segunda parte sobre Madrid y alrededores. Y una tercera sobre otras regiones españolas, que incluya a Canarias. Aunque siendo realistas, supongo que uniré todas las regiones en una sola entrega.

¿Qué grupos canarios incluiría?

Por ejemplo a Familia Real, uno de los grupos punk pioneros a escala nacional, junto a Guerrilla Urbana.

¿En qué sitios buceó para conseguir las imágenes de archivo?

He trabajado casi toda mi vida en archivos de vídeo y tengo la cabeza llena de imágenes. ¡Hay un montón de archivos que no los conoce ni dios! Me he acostumbrado a, cuando se me plantea un tema, pararme a pensar y me sale enseguida el sitio donde buscar material para ilustrarlo.

¿A quién ha entrevistado?

No he entrevistado a nadie en la actualidad, lo que he hecho es incluir a músicos a lo largo del tiempo, como a Josu Korkostegui, cantante y batería de Parabelum. Ahora podía haber entrevistado a Fermín Muguruza, pero preferí incluir declaraciones suyas de los 80. Todas las entrevistas son de los años 80 y los 90. No me interesaba incluir las historietas del abuelo cebolleta sino los testimonios de la época.

¿Habrá periplo de Los demenciales chicos acelerados por festivales?

Todavía no lo sé. Dependerá de la aceptación que tenga.