Mario Vega: "Esto solo se puede contar con corazón"

El director grancanario Mario Vega se pone al frente de una experiencia escénica innovadora en la que la productora canaria Unahoramenos asume el reto de contar, desde dentro, uno de los mayores dramas humanitarios de la historia. El campamento de Moria es "la herencia más oscura" del pasado de Europa. "Volvemos a tener campos de concentración de los que afirmamos no saber nada", sentencian.

¿Cómo ha sido viajar a Moria?

No te voy a engañar, no estaba preparado para lo que me encontré. Estamos hablando de un campamento de refugiados que está diseñado para 3.000 personas donde hay más de 20.000. El 40% son menores de edad y hay 2.000 niños no acompañados. En lo que va de año ya han asesinado a cuatro personas.

¿Fue complicado escoger a las dos mujeres que centrarán el relato escénico?

Fue dificilísimo porque todas las historias son muy graves. El universo que lleva a cada a uno a decidir dejarlo todo para llegar a Europa es horrible. Nadie lo haría si no fuese una necesidad absoluta. La dejadez que estamos teniendo desde Europa y desde el Gobierno griego, a mi entender, es terrible. Este campo de refugiados se construyó en 2015 y a día de hoy sigue sin corriente eléctrica. Las letrinas tocan a casi 70 personas cada una. Las condiciones son infrahumanas. Las aguas fecales transcurren en medio de las casetas. La gente vive bajo un trozo de plástico en medio de las nevadas.

Y a la vuelta, tras intentar digerir lo vivido, ¿cómo se cuenta todo eso?

Vamos a contarlo desde el corazón, esto solo se puede contar así. Lo contaremos desde lo que vivimos, desde lo que nos contaron ellos y tal y cómo nos pidieron por favor que lo transmitiéramos. Allí la información era tanta que no sabíamos si seríamos capaces de procesarla. La sensación es parecida a la de un tanatorio, cuando estás en el campo puedes incluso hacer algún chascarrillo con ellos pero cuando llegas a la soledad del hotel y haces un repaso del día, solo queda llorar. Lo que te pasa entonces por la cabeza es difícilmente digerible.

¿Puede el arte jugar un papel determinante en un problema humanitario de este calado?

Tenemos la obligación de contarlo, de denunciar. El teatro sin política, sin denuncia, difícilmente es teatro. Ese es el compromiso escénico que nos ha llevado a viajar hasta allí, porque el resultado va a ser mucho más de verdad.