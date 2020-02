Auschwitz: el horror inefable

En uno que se moría / mí propia muerte no vi, / pero en fiebre y geometría / se me fue pasando el día / y ahora me velan a mí. Juan José Saer, en Glosa

Lo primero que te sobrecoge al salvar en tren los 43 kilómetros que separan la vecina capital de Cracovia del konzentrationslager de Auschwitz es que las vías ferroviarias conservan el mismo trazo angosto, y el mismo pasillo de frescas paredes frondosas que cuando las recorrían cientos de convoyes entre 1940 y 1945, como el más constante reloj de ceniza a lo ancho de la Segunda Guerra Mundial. La diferencia es que tú sí puedes intuir ahora lo que allí te aguarda, mientras que aquel largo millón de almas que lo atravesaron sin retorno no alcanzaron a entender nunca nada de nada.

Lo que te encuentras ahora una vez desciendes al andén y te adentras en la ciudadela completamente atestada de hileras de turistas con el guía que lleva la banderita en ristre (como si los visitantes mismos fueran turistas presidiarios) es que Auschwitz —de tan concentrado y elástico nombre, tan rápido de pronunciar como un aullido, y extrañamente flanqueado por la primera y última letra del abecedario, en castellano)— se ha convertido en un auténtico parque temático.

Una vez se pierden los turistas por algún pasadizo entre los largos pabellones adosados, uno evoca la ingenua conducción a la cámara de gas... Lo más precavido, por si acaso, es no dejarse guiar, demorarse en algún interior de las simétricas barricadas. Así es cómo descubres que es imposible salir con el alma ilesa después de visitar el pabellón número 11. Allí se encuentran, si se me permite la brutalidad de la expresión, la peluquería Auschwitz, y el maletero y la zapatería Auschwitz. Montañas de cabelleras de todas las edades, hilvanadas, y legiones de engastados zapatos indefectiblemente impares, salpicados por tallas de niños sin cordones, junto a viejísimas maletas para siempre en tránsito.

Mucho más impactante que las consabidas imágenes de los cientos de miles de chasis hacinados como radiografías de fantasmas es aquí, sin duda, esa foto aislada con cuatro niños bien lozanos recién llegados al campo, peinaditos y con sus maletitas en ristre, como en un primer día de clase, que comparecen sonrientes y agitando la manita a la cámara, de espaldas a las puertas del crematorio que, en cuanto se acabe la foto, les aguarda...

Fuera de los sombríos y densos interiores, lo que más sorprende en la visita al campo de Auschwitz es la armonía del espacio, la perfecta geometría con que fue concebida aquella industria de la muerte. Pura asepsia luminosa. De hecho, sus espaciosas calles de enladrilladas casas bajas podrían semejar los bloques de viviendas de un extrarradio londinense, de no ser por las dobles alambradas electrificadas. El trabajo nos hace libres, se lee a la entrada en grandes letras, habiendo de incluir en el mensaje —tal es el macabro legado— la irreprochable hoja de servicio de los celadores. A diferencia de las fotos en viva tortura o en vejaciones indecibles, de sanguinolentos holocaustos de otras latitudes —como Camboya o Vietnam, por ejemplo—, que harían vomitar a un oficial de la Gestapo, aquí la muerte es aséptica: una vez realiza su cometido, la muerte se aplica en el exterminio de sí misma.

Ya de entrada, el frondoso y bello paraje de árboles esbeltos que flanquean —como veíamos— los raíles del tren cumplen con ese cometido de encubrirlo todo hasta su inexistencia. Y, tras ese perfecto camuflaje en el acceso, el milagro de la ingeniería alemana empieza ya casi en el acceso mismo al recinto, en uno de sus pabellones más cruentos, junto a la Plaza de Armas. Allí, como quien construyera una plaza de toros hecha sólo de burladeros y anteojeras para caballos de picadores, quedan los restos del insonorizado paredón de caucho, y, a su vera, dependencias con ventanas ciegas, para que nada pudiera divisarse entre uno y otro lado (tal es el recurrente secreto de cualquier disposición en Auschwitz), donde los médicos de Bayern ensayaban a toda pastilla el perfeccionamiento de la esterilización de judías y gitanas. En el centro del laberinto de celdas colindantes, donde se aguardaban los fusilamientos, hay un par de ellas de veras macabras; exactamente del mismo contorno que el cuerpo del reo, especialmente diseñadas para los más díscolos del lugar, y para que allí murieran, sin que nadie los matara, ellos solitos.

Pero el espacio más emblemático de esa recurrente extinción de la muerte es el domicilio de su comandante, Rudolf Höss. Parece mentira que en esa casa, situada a un tiro de piedra del horno crematorio, pudiera no sólo ejercer sus dotes de oficinista aplicado, sino alimentar y bañar cada día a sus cinco pequeños hijos, y hasta tal vez rezar en familia, pues, al parecer, era un creyente fervoroso. Esa exigua separación es la mejor metáfora de aquella aséptica e implacable industria del horror. Ahí la honorable familia Höss y ahí también, tras la alambrada, la irrefutable, límpida cámara de gas, en la que indefectiblemente, según el testimonio de los incineradores, cada cuerpo aparecía en su sitio: abajo, los cadáveres infantiles alfombrando el recinto, y sobre ellos los de las mujeres, seguidos por los cadáveres de los varones, según una reiterada lógica de resistencia pulmonar.

La sucesión de compartimentos del "campo de exterminio" de Auschwitz significa, sí, el nacimiento de la insonorización e invisibilidad de la muerte. Su legado es la capacidad que esta muestra de reproducirse salvajemente a sí misma y quedar como si fuera inexistente.

Lo único que permanece es la remembranza en el vacío, a la estela de un suceso sin comprensión posible. A la vuelta de Polonia, como en un siniestro flash-back, escuchas a Silvio Rodríguez recitar este crudo poema de su compatriota Luis Rogelio Nogueras:

"Recorro el camino que recorrieron cuatro millones / de espectros. / Bajo mis botas, en la mustia, helada tarde de / otoño / cruje dolorosamente la grava. / Es Auschwitz, la fábrica de horror / que la locura humana erigió / a la gloria de la muerte. / Es Auschwitz, estigma en el rostro sufrido de nuestra época. / Y ante los edificios desiertos, / ante las cercas electrificadas, / ante los galpones que guardan toneladas de / cabellera humana, / ante la herrumbrosa puerta del horno donde / fueron incinerados / padres de otros hijos, / amigos de amigos desconocidos, / esposas, hermanos, / niños que, en el último instante, / envejecieron millones de años, / pienso en ustedes, judíos de Jerusalem y Jericó, / pienso en ustedes, hombres de la tierra de Sión, / que estupefactos, desnudos, ateridos / cantaron la hatikvah en las cámaras de gas; / pienso en ustedes y en vuestro largo y doloroso / camino / desde las colinas de Judea / hasta los campos de concentración del III Reich. / Pienso en ustedes / y no acierto a comprender / cómo / olvidaron tan pronto / el vaho del infierno".