Habitar el error

Dicen que vivimos de la herencia de un modelo caducado. Dicen que siglo XX trajo consigo un progreso incontrolado que ha empezado a tocar techo en la actualidad que vivimos y que nuestro tiempo es el "presente de los errores del pasado": el abandono de unos lugares (la España vacía, ciudades fantasma en Japón, Rusia, Rumanía que florecen como ideales para películas postapocalípticas) para irnos, los seres humanos, a superpoblar otros.

Dicen también que la arquitectura ha venido funcionando como una herramienta a través de la cual el hombre alcanzaba ese progreso. Y que ese progreso nos ha llevado a errores materiales, estructurales, programáticos y urbanísticos. En resumen dicen que habitamos en un error y que queremos abandonar ese error. Pero yo no tengo esa visión tan aterradora y negativa, quizás porque no es que ahora me dé cuenta de que todos los mundos son un solo mundo o que todos habitamos en una misma isla, sino que los que siempre hemos habitado en una isla, hemos sabido lo que es formar parte de un ecosistema único en el que nos relacionamos todos, todas las especies naturales y animales.

Creo que a pesar de todos los errores, que son muchos, en conjunto son más las cosas que han avanzado en la dirección correcta que en la dirección equivocada. Las casas cada día son más seguras y eficientes, los hospitales son mejores, las carreteras están mejor hechas y los frutos del ingenio humano, es cierto que a veces no con la belleza deseada, nos han llevado a un momento histórico donde sabemos con certeza que el conocimiento es mejor que la ignorancia y la inteligencia mejor que la torpeza, y que con ciencia y tecnología podemos ir resolviendo los problemas con los que nos vamos encontrando.

No creo que los habitantes que en el pasado habitaron la isla de Por- Bazhyn, en el misterioso lago siberiano llamado Tere-Khol, ahora abandonada, lo hicieran por error. Aparentemente esta isla fue habitada y construida en un período del imperios nómadas con influencias chinas y mongolas, en el siglo octavo, no está claro el porqué se construyó una fortaleza en un lugar tan solitario, entre montañas nevadas, lejos de los grandes asentamientos y rutas comerciales. Solo se sabe que fue destruido por un terremoto, la naturaleza es así, y ni aún hoy somos capaces de predecir los terremotos pero sí paliar y reducir sus consecuencias negativas.

Hoy, la isla de Por-Bazhyn, es considerada el monumento arqueológico más misterioso de Rusia. Como vemos con este ejemplo la arquitectura produce muchas preguntas y nos recuerda que cosas que hoy no entendemos, antes, hace muchos años, tuvieron su razón de ser.

¿Es sostenible el progreso?

La respuesta habitual, es que el progreso no puede continuar, porque la superpoblación, el agotamiento de los recursos y la contaminación acabarán con nosotros. Y veo en el fondo de ese pesimismo que creemos que, nosotros, los seres humanos, con los conocimientos adecuados podremos parar el cambio climático. Y ahí es donde el pesimismo y la negatividad se mezclan con la esperanza. Creemos que aún podemos controlar la situación.

La Tierra tiene aproximadamente 4.600 millones de años de edad y durante ese vasto período de tiempo han tenido lugar siete grandes eras glaciales, y la mayor parte de la historia de nuestro planeta el clima ha sido mucho más caluroso que el actual. La Tierra ha pasado por varios cambios climáticos a lo largo de su historia, y los hombres y las mujeres hemos sobrevivido tan solo una pequeña parte de todo ese tiempo sobre este planeta, que es el único que nos acoge y que tenemos que conseguir que nos dure.

¿Y me preguntan cuál es el papel de la arquitectura hoy? El de siempre, el de acoger, proteger, hacernos sentir que estamos seguros, dentro de lo posible sin perder el contacto con la naturaleza, de la que formamos parte. No es otra cosa que hacer las cosas bien y de acuerdo con la realidad de la naturaleza que nos rodea.

DULCE XERACH PÉREZ Abogada, doctora en arquitectura. Profesora de la Universidad Europea de Canarias.