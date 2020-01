La antesala del infierno

Con diez nominaciones a los Oscar, incluyendo el de mejor película, mejor director y mejor guion original, 1917 (1917, 2019), del director británico Sam Mendes (Reading/Reino Unido, 1965), uno de los estrenos más aclamados de la presente temporada, sigue generando torrentes de tinta en medio mundo y, pese a su perfil abiertamente experimental y a la manera tan cristalina con la que muestra sus cartas a lo largo de sus dos horas de metraje, la película sigue reventando las taquillas en un escenario comercial extremadamente competitivo (casi todos los filmes nominados permanecen actualmente en cartel), lo cual revela algo que ya forma parte del ADN de esta gigantesca industria pero que no siempre aflora con la misma intensidad y elocuencia: la innovación en el marco de un género bélico actualmente a la baja suele traducirse, siempre que lo presida un talento visionario como el de Mendes en un éxito taquillero irrebatible, tal y como lo evidencian los 145 millones de dólares que lleva recaudados en el mercado internacional desde su estreno en Londres el pasado 25 de diciembre y el entusiasmo sin precedentes que sigue despertando entre públicos de los perfiles más dispares.

Así pues, un nuevo nombre ha tomado el relevo, y con inusitada brillantez, en el registro histórico del género y lo mismo que lo hicieron, por ejemplo, Lewis Milestone en 1929 con Sin novedad en el frente ( A Quiet on the Western Front); Elem Klimov en 1985 con Masacre. Ven y mira ( Idi i Smotri); Stanley Kubrick en 1957 con Senderos de gloria ( Paths of Glory); Sam Fuller en 1980 con Uno rojo, división de choque ( The Big Red One); Terrence Mallick en 1998 con La delgada línea roja ( The Thin Red Line); Steven Spielberg en el mismo año con Salvar al soldado Ryan ( Saving Private Ryan); Michael Cimino en 1978 con El cazador ( The Deer Hunter); Christopher Nolan en 2017 con Dunkerque ( Dunkirk); Francis F. Coppola en 1979 con Apocalipsis Now ( Apocalipse Now); Masaki Kobayashi entre 1959 y 1961 con su genial trilogía La condición humana (Ningen no joken) o el chino Lu Chuan en 2009 con Ciudad de vida y muerte ( Nanjingi Nanjingi!).

Mendes, como sus ilustres colegas, borra cualquier rastro de los clichés narrativos del viejo Hollywood, afrontando su proyecto como un trabajo de autor, despojado de cualquier retórica y muy lejos por tanto de los esquemas maniqueos que han caracterizado al cine bélico desde que este adquiriera su condición de gran espectáculo en el mercado internacional con millares de sonrojantes ejemplos que ilustran los índices de banalidad alcanzados por muchos productores, guionistas y directores en su afán por explotar ilimitadamente un yacimiento histórico ampliamente cuestionado desde los nuevos parámetros con los que hoy se mide la capacidad del arte para penetrar a fondo en las estructuras sociales, económicas, religiosas y/o políticas que favorecen las guerras.

Contemplar la angustiosa aventura de dos jóvenes soldados ingleses, magistralmente encarnados por los debutantes Georges MacKay y Dean-Charles Chapman, en su intento por culminar la peligrosa misión que les ha sido encomendada por el mando aliado más allá de las líneas alemanas, y sin que en ningún momento decaiga la tensión y el miedo acumulados durante su recorrido por las mugrientas trincheras que atraviesan los campos de batalla constituye, sin duda, toda una proeza creativa que desborda cualquier previsión que podamos cobijar acerca de un cineasta con un historial profesional tan prestigioso y respetado.

El autor de Skyfall ( Skyfall, 2012) -la aventura más oscura y desconcertante del incombustible James Bond- cultiva su cine desde una noción extremadamente personal de la puesta en escena, sin encorsetamientos ni clichés de ningún género, poniendo siempre el acento dramático en la evolución interior de sus personajes, en su esfuerzo por escapar del doloroso trance en el que los ha colocado el destino. Y en 1917 estas premisas se convierten prácticamente en el eje troncal de la trama, en el point de vue de un creador que intenta visibilizar su oposición a uno de los episodios más devastadores de la historia contemporánea europea mediante un conjunto de imágenes que invitan constantemente a la meditación sobre la propia condición humana, sobre todo, como es el caso, cuando esta es violentada por factores exógenos que superan cualquier posibilidad de control ajena a las grandes instancias del poder.

En cualquier caso, la capacidad innovadora de Mendes ya quedó absolutamente patente en su puesta de largo como realizador con American Beauty ( American Beauty, 1999), aquella oblicua y turbadora diatriba contra el american dream y la doble moral que le proporcionó su primer Oscar como director y su rápido ascenso a la división de honor del cine independiente, auspiciado por el olfato endiablado del gran Steven Spielberg en su faceta de cazatalentos y por la participación en el reparto de Annette Benning y Kevin Spacey, dos estrellas excepcionales capaces de tejer en la pantalla una de las crisis matrimoniales más ácidas y sombrías mostradas por el cine hollywoodiense en la década de los años noventa, perfectamente homologable con la que nos ofrecen en la reciente Historia de un matrimonio ( Marriage Story, 2019), de Noah Baumbach, los formidables Scarlett Johansson y Adam Driver. Una soberbio recital sobre el complejo arte de la actuación que ha quedado fuertemente fijado en nuestra memoria.

En Camino a la perdición ( Road to Perdition, 2002), su segundo largometraje, conecta con la mejor tradición del cine gang norteamericano, obsequiándonos con otra lección magistral centrada esta vez en uno de los acontecimientos más turbios y violentos de la historia de los USA: el crack económico del 29 y las consiguientes secuelas criminales que generó en casi todo el país durante décadas. Todo salpimentado con un reparto en perfecto estado gracia, que encabezan Paul Newman, Tom Hanks y Jude Law y con un tono visual que revalida, una vez más, el magisterio de Conrad L. Hall, uno de los directores de fotografía más solventes y originales del cine estadounidense de las últimas décadas.

Su biopsia sobre la sociedad estadounidense tuvo su continuación seis años después con Revolucionary Road ( Revolucionary Road), otra visión agridulce del sueño americano inspirada en el best-seller homónimo del escritor neoyorquino Richard Yates, en la que Kate Winslet, ex esposa de Sam, y Leonardo DiCaprio, interpretan a una joven pareja sumida en una profunda crisis matrimonial de la que intentan escapar a golpe de duras recriminaciones sobre su pasado y de endebles propósitos de romper definitivamente con la rutina que está arruinando su convivencia y su futuro como modelo de comportamiento en una sociedad que a cambio del lujo, del confort y de la estabilidad doméstica exige una fidelidad sin fisuras a sus valores más canónicos.