"La enfermedad de mi padre ha marcado mi vida"

Considerado uno de los escritores más inquietos y originales de su generación, Menéndez Salmón acaba de publicar su última obra

Deja los terrenos de la ficción para escribir sobre la vida y la muerte de su padre. ¿Por qué esta indagación biográfica a pecho descubierto?

La explicación más sencilla es también la más sincera. Había llegado el momento. Un momento que marca el calendario, por descontado. El mío. Y ese calendario decía que, por esta vez, no había que ir en busca del libro, sino que era el libro el que venía en mi busca. Pienso además que, en realidad, la vida de todo escritor lo va preparando, de forma más o menos consciente, para este momento: el de afrontar su propia biografía a través de la biografía de quienes le precedieron.

¿Por qué se le ha impuesto el asunto de la enfermedad y muerte de su padre?

La enfermedad de mi padre fue el asunto central de mi infancia y ha marcado de forma decisiva el resto de mi vida. Mi padre enfermó gravemente cuando yo tenía 11 años y murió cuando yo había cumplido 44. Así que he convivido treinta y tres años con un hombre enfermo, con sus prevenciones, con sus límites, con sus obligaciones. Todo eso ha creado un clima moral y también simbólico de gran trascendencia. El libro es el intento por dilucidar la importancia de esos hechos en el esquema general de mi propia vida.

"Tenía que ser honesto", afirma casi al principio del libro y como declaración de principios. ¿A qué tipo de honestidad se refiere?

La literatura es por definición correctiva, trabaja con unas gafas que deforman la realidad. El novelista, que es lo que yo soy, toma lo significativo y después recrea o inventa unos hechos que transparentan ese núcleo. En este caso, la honestidad obligaba a trabajar a la inversa. Primero estaban los hechos de la vida de mi padre, y de ahí yo debía destilar lo que de significativo había en ellos.

Cuenta, entre otras cosas, cómo la enfermedad de su padre ha sido un motor de angustia que le ha acompañado durante tres décadas. ¿La escritura como conjuro?

Sin duda, pero también como acta notarial. Muchos de los temas que me interpelan como novelista, desde la existencia del mal hasta el conflicto entre libertad y necesidad, arrancan de la experiencia de haber crecido en una casa señalada por la enfermedad, donde la pregunta más reiterada era: '¿Por qué esto ha de sucederme a mí?', y donde se generó, desde que yo era muy joven, un clima constante de prevención y miedo, de temor. La enfermedad es un tirano terrible, no solo porque daña a quien la padece, sino porque infecta a quienes rodean al enfermo. La literatura, en mi caso, ha servido al menos para interrogar a ese dictador.

En muchas páginas de la obra se filtra un sentimiento, digamos, de culpa. ¿El libro parte de la necesidad de dilucidar el origen de ese malestar?

Detesto la palabra culpa. Me parece una de las más nocivas del diccionario. Pero es una idea que se nos instila desde niños, hasta formar parte de nuestro ADN ético. Una de las cosas que he aprendido mientras escribía este libro es que no podemos ni debemos sentirnos responsables de los actos de nuestros mayores ni tampoco de los actos de nuestros hijos. La esfera de la responsabilidad solo nos atañe a nosotros, a nuestros actos y omisiones. La culpa no se hereda como un absurdo mecanismo lamarckista. La culpa se construye social e ideológicamente. Y si se construye, también se puede destruir, también se puede negar.

Su padre quiso ser actor y estuvo en el grupo La Máscara. Una vocación frustrada. Después llegó la enfermedad, los tratos con el alcohol... ¿Hay en la voz que sustenta estas páginas un temor al fracaso vital como herencia?

Toda familia se sustenta sobre una serie de historias que acaban por formar una mitología doméstica. Uno de los relatos dominantes de mi infancia fue que mi padre tuvo que sacrificar una vocación, la de ser actor de teatro, para satisfacer una vida práctica, en su caso dedicarse al mundo de los seguros y garantizar el bienestar de su familia. Creo que esa enseñanza obró en mí un movimiento pendular. Estudié Filosofía, una carrera considerada inútil desde el punto de vista social, y he dedicado mi vida a la literatura, una actividad casi siempre ruinosa desde el punto de vista de la seguridad económica. De algún modo, la vida de mi padre, o al menos ese relato dominante de su traición a un sueño, me enseñó que es más importante fracasar en lo que uno ama que triunfar en lo que los demás esperan de nosotros.

Deriva una formulación del escritor como enfermo, y de la literatura como enfermedad...

Que no es nueva en mi caso. Si debo ser honesto, diría que la insatisfacción y el malestar son los motores fundamentales de la escritura. Los felices no escriben su vida; se dedican a protagonizarla.

El verdadero enigma, a su juicio, es la existencia de la bondad y no la del mal. Es otro de los temas de este libro.

La idea es de Miguel Espinosa, y de esa novela sin parangón en nuestra literatura que es Escuela de mandarines. Una de las cosas que la vida de mi padre me enseñó es que la bondad no está suficientemente valorada, y a mí, a medida que voy ganando años, cada vez me importan más las personas buenas y menos las grandes palabras que se lleva el viento. Claro que la bondad es un bien extraordinariamente escaso. Porque la bondad que importa es la que se expresa sin público ni interés, sin buscar nada a cambio. Como si la bondad solo existiera cuando no es percibida, ni siquiera por su autor.

Afirma que 'pelear por el júbilo' es una de las enseñanzas que le dejó el padecimiento de su padre. Escribe: Un hombre que hace el bien es más necesario que uno que persigue la verdad. ¿Un sentido de la esperanza?

Como culpa, esperanza es una palabra que no me gusta, pues parece fiarlo todo a un principio extrahumano o que nos es concedido por una especie de gracia externa. En esto me siento en deuda con los griegos, que aborrecían la esperanza y aplaudían la rebeldía, y que convirtieron en héroe a Prometeo, nunca a Job. Me interesa más la desesperación que la esperanza. Los que han desesperado son casi siempre quienes, paradójicamente, logran que las cosas cambien.

En este libro insiste, por otra vía, en su concepción problemática de la vida y el mundo. ¿La angustia del hijo es la herencia que dejamos?

Es uno de los rostros de la paternidad, por supuesto. Porque en este libro yo soy hijo, ante todo, pero también soy padre, y en cierto momento me pregunto cómo se enfrentarán mis hijos en el futuro ante mi vida, ante el relato de mi vida que yo les pueda legar. Es un círculo infinito, que no termina nunca. Como hijos heredamos las circunstancias de nuestros padres; como padres transmitimos a nuestros hijos las circunstancias heredadas. Pero insisto en que esa herencia por arriba y por abajo, por delante y por detrás, no debe hacernos sentir responsables de los actos de los otros. Espero que mis hijos comprendan, si un día leen este libro, que su deuda conmigo no puede basarse en ningún a priori de la sangre o de la educación, sino solo en lo que nuestra vida en común nos haya dado o quitado.

Ese tema, el de la angustia del hijo, tiene una tradición literaria con obras mayores como las de Kafka o Bernhard. Escritores españoles, caso de Manuel Vilas o usted, han vuelto al asunto. ¿Tiene que ver con la orfandad de una generación sin grandes referentes?

No lo creo. Diría que es un tema sin edad, universal como el vínculo que recrea. Las Escrituras están llenas de hijos angustiados; el drama de Edipo es un drama de hijo; Hamlet es el paradigma del hijo en lucha con el fantasma paterno. Ser hijo es habitar esa dialéctica inagotable, hasta comprender que uno sigue siendo hijo incluso cuando su padre ha muerto.