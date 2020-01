Este dicho que funciona a modo de máxima relaciona dos concepto que vienen asociados al proceso pedagógico del aprendizaje. Los infinitivos "saber" y "aprender" van de la mano en este proceso como estadios sucesivos en el mismo. El "saber" equivale a 'conocer' y se refiere al conocimiento adquirido por el sujeto (pasivo); voz que se relaciona con "enseñar", mostrar cómo se hace algo, instruir desde el punto de vista del sujeto activo o "instructor". "Aprender", por su parte, es un término que se refiere a un proceso interno del sujeto que recibe el enseñamiento; se identifica con la interiorización o asimilación de los conocimientos mostrados o de la información recibida. Sería la parte conclusiva de todo el "procedimiento de enseñanza-aprendizaje" mediante el cual hacemos nuestro ese saber. Este proceso va íntimamente ligado a la repetición y a la reproducción por emulación. El dicho tiene un carácter universal y se aplica a casi todo y en cualquier disciplina o actividad porque, como bien se dice: "nadie nace sabiendo". Se usa como máxima pedagógica que pregona o alecciona sobre la manera en que se aprenden las cosas; asimismo puede ser invocado como justificación o excusa de quien, por impericia o desconocimiento, es incapaz de desenvolverse o reproducir cualquier procedimiento técnico, intelectual o manual, por sencillo o complejo que sea. También puede recurrirse a este como sentencia conclusiva ante "una lección" aprendida en cualquier ámbito de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando ante una determinada actitud o comportamiento existen unas expectativas, pero el sujeto en cuestión sufre un desengaño o decepción. En tal situación se suele exclamar: "una para saber y otra para aprender" (aunque en ocasiones hemos escuchado: "una para saber y para aprender", para enfatizar que ha bastado una sola vez para aprender la lección).

Se registra otra variante del dicho: "una para ver y otra para aprender" que identifica el valor de los verbos "ver" y "saber", pues es saber común en estas cosas que "el que no sabe es como el que no ve". Detrás de la aparente banalidad de la expresión se esconde un cierto rigor científico que no deja de sorprendernos. Refiérese el dicho a la pedagogía que se basa en mostrar cómo se hacen las cosas, para así, a través de la imitación, aprender de la propia experiencia práctica. Este procedimiento pone énfasis en la secuencia de repeticiones y la imitación como mecanismo de aprendizaje natural y eficaz para consolidar los contenidos a asimilar en cualquier ámbito. La práctica y la secuencia de repeticiones son dos pilares fundamentales del aprendizaje.

Estos presupuestos tienen un fundamento científico que hoy nadie pone en discusión: el aprendizaje a base de repeticiones y la emulación o réplica de aquello que se ve hacer al "mentor" ocasional. Lo que viene a confirmar una vez más que la sabiduría popular casi nunca se equivoca. Un descubrimiento relativamente reciente revela la existencia de las llamadas neuronas espejo, que son un grupo de células responsables de los comportamientos empáticos, sociales e imitativos en seres humanos y animales. Su función sería la de reflejar la actividad que estamos observando y se activan cuando ejecutamos una acción o cuando observamos a otro individuo que lleva a cabo la misma acción. De modo tal que se convierten en una pieza esencial del aprendizaje al permitir "reflejar" -de ahí su nombre- dicha acción en nuestro propio cerebro. Ello explica que cuando somos "aleccionados" por alguien en hacer algo, tomamos conocimiento automático de dicha actuación.

Por lo que el vulgo, basándose en su constatación mediante la observación de la propia experiencia, ha terminado por formular con simplicidad la máxima comentada: "una para saber y otra para aprender", aunque a veces se desarrollen ambas acciones simultáneamente.