Tolentino se sumerge en la cultura iraní

Javier Tolentino es sinónimo de cine, de cine de autor. Lleva dos décadas defendiendo este tipo de cine alejado de los circuitos comerciales desde su seminal programa de cine El séptimo vicio en Radio 3, contra viento y marea. Ha recorrido el globo terráqueo, informando desde los más grandes festivales de cine (Cannes, Berlín, Venecia, San Sebastián o Seminci de Valladolid, que recientemente le concedió la Espiga de Oro de Honor), pero también desde los festivales más chicos como el Festivalito de La Palma o el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria.

Por eso no es de extrañar que el periodista radiofónico haya dado el salto a la dirección con el largometraje Un blues para Teherán, con el que rinde su particular homenaje al pueblo iraní.

"Quiero contar la historia del pueblo iraní, de la cotidianidad de sus vidas, de los que pescan en el Caspio y te venden sus arroces, para tender puentes y abrir un diálogo a un país misterioso sobre el que nosotros, los occidentales, levantamos ciertos estigmas y prejuicios", comenta Tolentino.

Con su equipo, viajaron a Irán el pasado verano para dar con esas historias, esos pequeños fragmentos que describen la realidad de un pueblo en el que tradición y modernidad conviven y se confrontan. Y dieron con Erfan, un joven irónico, que se constituía como la metáfora perfecta de todo un país, perdido y dividido entre sus dogmas y sus ansias de progreso. Él fue el vehículo a través del cual llegaron a conocer al resto de personajes que compondrían este blues: Mehraein, Bahman, Golmehr, Asghar, Army, Yasi y Meysam.

Producida por Quatre Films y la productora de Luis Miñarro, Eddie Saeta, la película busca completar financiación a través de una campaña de micro mecenazgo en la plataforma verkami. La idea es conseguir 13.000 euros para volver a Irán y terminar de filmar esas historias. Un cuaderno de viaje con fotos del rodaje, un enlace on line del filme, un cartel de la película o la aparición en los títulos de crédito son algunas de las recompensas para quienes deseen contribuir con

"Un blues para Teherán no es una película épica ni política, sino un viaje que derribará estereotipos construidos sobre la sociedad iraní", aclara Tolentino, que anteriormente había grabado doscortometrajes: La noche que supe de Peter Pan (2008) y Alba (2013), una trilogía inacabada sobre la experiencia y el conocimiento amoroso, bajo la influencia tanto de Ingmar Bergman como de María Zambrano.

Un blues para Teherán es una mirada cinematográfica y una aproximación desde el arte que más le conmueve que servirá como oportunidad para conocer de primera mano los sueños e inquietudes de unos protagonistas que nos demostrarán que, pese a pertenecer a culturas diferentes no somos tan distintos.

Está previsto que la segunda parte de Un blues para Teherán se ruede en enero de 2020, y que el montaje definitivo esté termine en mayo, con la idea de que se estrene en otoño de 2020.

"No recuerdo cuándo comenzó mi fascinación por Irán. Mis viajes me han hecho admirar a sus grandes poetas, su música y su cine. Yo amo la poesía, quizás por eso aprendí a amar a Irán. Cineastas como Abbas Kiarostami abrieron nuevos senderos por los que transitar. Mi curiosidad me llevó a participar en los talleres que impartió en España antes de fallecer. Allí comencé a acariciar la idea de dirigir esta película como forma de aproximarme a un pueblo al que adoro y del que poco se conoce más allá del folclore mediático".

Un blues para Teherán se cuestiona también cómo es posible que un país tan culto y sofisticado esté sometido por normas religiosas tan férreas desde la llegada del ayatolá Jomeini, líder de la revolución islámica de 1979.

Este tipo de cine, que tan difícil tiene llegar a las salas comerciales, será distribuido por Wanda, que posibilitará que se pueda ver en los Cines Renoir Princesa o Cines Yelmo Ideal, de Madrid; los Cines Renoir Florida Blanca, Yelmo Icaria y Comedia, de Barcelona; los Cines Príncipe en San Sebastián; los Cines Golem Yamaguchi, en Pamplona o los Multicines de Bilbao, entre otros.

Nuevo libro

Al margen de debutar en la dirección de un largometraje, Javier Tolentino acaba de publicar su nuevo libro: Un alfabeto para Emma Suárez.

Tras publicar los libros Julieta en el país de las maravillas (sobre la actriz Norma Aleandro), Un acercamiento a la interpretación actoral a través de Leonardo Sbaraglia, La exhibición del vacío en los medios de comunicación, El erotismo en el cine asiático, El cine que me importa (2014, Larousse) y Disculpen que les hable de la radio (2017, Caníbal), ahora se adentra con Un alfabeto para Emma Suárez, en una serie de diálogos y encuentros con una de las musas del cine español.

La publicación es un diccionario cercano, que refleja que el libro se forjó en varios encuentros cálidos e intimistas con la protagonista de La ardilla roja o 70 binladens, que atesora cerca de cien apariciones en la pantalla grande.

La primera presentación en España de Un alfabeto para Emma Suárez (2019, Extravertida Editorial), que se podrá adquirir por 18,50 euros) será el 23 de enero en Sevilla, en Gallo Rojo". Al día siguiente, 24, se presentará en Salamanca, en la biblioteca pública Casa de las Conchas.