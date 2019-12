"La proliferación de imágenes adormece el espíritu crítico"

Laura Vallés ha sido la escogida para dirigir la XV Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife. Su proyecto llega en un momento clave para esta disciplina artística.

Laura Vallés (Castellón, 1984) es escritora, investigadora y comisaria de arte contemporáneo. La joven ha asumido este año la dirección artística de una de las propuestas culturales más importantes del Archipiélago: la XV Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife, Fotonoviembre.

Cofundadora de la revista especializada C oncreta, ha editado y traducido el trabajo de autores de la talla de Jacques Rancière, Donna Haraway, James Meyer, Ariella Azoulay y Marina Garcés, entre otros. Ha sido comisaria y organizadora de distintos eventos y este 2019 ha recogido el testigo de Gilberto González, que se encargó de guiar la anterior bienal y ahora es director artístico de TEA Tenerife Espacio de las Artes. Vallés, que fue elegida tras un proceso abierto de selección, reflexiona sobre el papel de la fotografía y su evolución en un mundo marcado por la velocidad y la sobreexposición a todo tipo de imágenes e informaciones. "Toda esta proliferación de imágenes ha provocado un cierto adormecimiento del espíritu crítico así como una creciente homogeneización de la mirada", asegura.

Fotonoviembre 2019 ha conseguido reunir las propuestas de más de 200 artistas procedentes de 20 países distintos y desplegará su oferta expositiva, hasta el próximo mes de marzo, en nueve de los municipios de la Isla. Además de las exposiciones, la bienal promueve un completo catálogo de actividades que incluyen talleres, charlas y proyecciones. El objetivo de la longeva propuesta cultural, que nació al calor del Centro de Fotografía Isla de Tenerife, es "posibilitar y difundir una amplia reflexión en torno a la imagen como medio de expresión, comunicación y participación".

¿Por que se decidió a presentar un proyecto curatorial para Fotonoviembre?

La idea de presentar una propuesta estuvo determinada por mis experiencias previas en el contexto canario a través de Concreta, el proyecto editorial que desarrollo junto a Nuria Enguita desde hace años y que me ha llevado a visitar las Islas antes de que Mitos del futuro próximo -título de esta edición de Fotonoviembre- tuviera lugar. Estos viajes hicieron que se despertara en mí un interés por conocer el contexto local, aprender de él y ponerlo en conversación con otras narrativas que me ocupan y me preocupan. La voluntad de contribuir a generar un marco teórico en torno a la imagen (teórico en su sentido etimológico, como especulación abstracta), sumada al reciente giro curatorial de la pasada edición, hizo que me pareciera una buena idea.

¿Y cómo valora esos cambios experimentados en la bienal tinerfeña desde la anterior edición?

La pasada edición abrió un nuevo camino a la bienal y creo que fue una abertura por un lado positiva y por otro natural. Positiva porque la aparición de una convocatoria pública abría la posibilidad a otras aproximaciones no solo para pensar la fotografía o la imagen en un sentido más amplio, sino también para plantear otros formatos y metodologías colaborativas que abordaran la tarea de hacer una exposición. Natural porque no existe texto sin contexto. Me explico, la dirección, la selección de las curadoras y de la mayor parte de los artistas procedían de una generación que ha madurado en paralelo al festival y se ha nutrido de un mundo del arte cada vez más global. Fotonoviembre arranca en 1991, un período en el que las instituciones culturales empiezan a tener más presencia en la geografía española y en el que la fotografía continúa reclamando su espacio frente al resto de disciplinas. La labor de Antonio Vela fue sin lugar a dudas muy importante, como también lo fue el giro propuesto por Gilberto González. Me ha parecido muy interesante bucear en las historias propuestas en el pasado y darles continuidad haciendo énfasis en cuestiones que hoy nos apremian: la urgencia climática y el feminismo.

¿Cuál cree que es el papel actual de la fotografía dentro del mundo del arte?

En 2018 se dice que se tomaron más de un trillón de fotografías, muchas de ellas, como sabrán los usuarios de Instagram, para esfumarse pocos minutos después. Atrás quedaron los álbumes de familia y los fotoperiodistas locales que con todo su cuerpo buscaban la imagen que mejor representara lo que se encontraban ante sus ojos, fuera esto motivo de celebración o de justicia social. Hoy ya nadie tiene dudas sobre si la fotografía es arte o no lo es, esta cuestión quedó despejada hace ya algunas décadas. Solo hace falta ver las colecciones de los museos, que ahora afrontan otros problemas como la conservación de bienes inmateriales -como la performance, donde por cierto la fotografía juega un papel fundamental como documentación-, los programas universitarios -que ya apenas se organizan por disciplinas- o las casas de subastas. Tampoco dudamos sobre la capacidad para mentir de la imagen en la era de la posverdad y de las fake news. Toda esta proliferación de imágenes, por el contrario, ha provocado un cierto adormecimiento del espíritu crítico así como una creciente homogeneización de la mirada. El arte contemporáneo, sobre todo aquel que se aproxima a la realidad de una manera tan precisa como lo hace la fotografía, tiene la capacidad de revertir esas lógicas. No es casual que el tema principal de esta edición sea la imaginación civil.

¿De qué parte del ambicioso proyecto de Fotonoviembre se siente usted más orgullosa?

No ha sido un proyecto fácil si tenemos en cuenta que se presentó en febrero, el fallo se hizo público a comienzos de abril y se inauguró en noviembre. No son los ritmos de trabajo ideales para una exposición de dicha envergadura y con un equipo trabajando entre Londres, Copenhague, Nottingham, Valencia y Tenerife. Sobre todo si tenemos en cuenta que el punto de partida de la bienal tiene que ver con imaginar el espacio de la representación (el de la fotografía pero también el de la mediación) como un lugar desde el que compartir mundos, obligaciones y reparaciones de nuestros sentidos gobernados por los medios de nuestro entorno. En resumen, pese a los nervios y ansiedades de la puesta a punto, estoy orgullosa de cómo hemos dado forma a las exposiciones y programas públicos y de cómo hemos conseguido hacer de este asunto un proceso de aprendizaje colectivo. El programa ahora del mes de enero, comisariado por Alba Colomo, girará sobre la cuestión de los cuidados y recogerá algunas de estas reflexiones, que son fundamentales para que una quede satisfecha con el trabajo que hace.

¿Cómo se pueden acercar estos nuevos discursos expresivos al público?

Los enredos de Eva Fábregas dentro y fuera del edificio nos permitían acercarnos a esta pregunta de una forma situada, es decir, nos permitían hacérnosla en el TEA: ¿cómo podemos hacer de este espacio un lugar más poroso y contagioso? La biblioteca, siempre llena -principalmente de estudiantes- ya nos daba algunas pistas. El museo debe entenderse como un espacio vivo para ser habitado más allá de la contemplación, que también es fundamental pues permite otros ritmos, otras miradas, otras fricciones. Se trata de un lugar desde el que dar vida a los archivos, documentos y obras de arte escondidos en las partes subterráneas del edificio con la ayuda del equipo de mediación de TEA y del Centro de Fotografía, pero también en colaboración con el resto de institutos y facultades de arte con interés en ofrecer otros imaginarios a sus estudiantes y de que estos los cuestionen. El programa público de esta edición cuenta con muchas actividades. Además de las previamente mencionadas, el colectivo Cine por venir ha planteado otros encuentros y talleres que permiten trabajar los procesos creativos junto a los propios artistas. Creo que eso es muy cercano y enriquecedor e invito a vuestras lectoras y lectores a que se animen y se vengan al museo.

¿Le gustaría repetir con Fotonoviembre en la próxima edición?

Pensar en una segunda parte sería muy bonito porque es ahora cuando realmente conozco mejor el espacio, la ciudad y el equipo. Pero también creo que sería bueno que otra gente pudiera acceder por convocatoria pública, como nosotras lo hicimos, y desarrollar otra propuesta completamente diferente a la nuestra, que genere nuevas preguntas.

¿Como directora y teniendo en cuenta su lugar de origen y trayectoria, cuáles cree son las fortalezas de este proyecto tinerfeño?

He disfrutado mucho de las conversaciones con los artistas locales, artistas que demuestran ser grandes conocedores de las historias en torno al arte canario y que hacen que una quiera saber más. La especificidad geográfica no es una cuestión menor, hace del proyecto tinerfeño algo particular, con una cierta fuerza centrípeta. Una de las grandes fortalezas que arrastra es, para mí, la posibilidad de entender la bienal como plataforma desde la que facilitar no solo la producción artística -este año por ejemplo se ha proporcionado una ayuda para los participantes de Atlánticas Colectivas-, sino poner en conversación artistas de reconocido prestigio con creadores emergentes que nada tienen que envidiarles -en esta edición los artistas en selección están enredados con el resto-. En definitiva, los aciertos, en mayor o menor medida, están ahí. Sin embargo, como escribiera Deligny en relación a lo arácnido: no se trata de tejer el telar para agarrar a la mosca, lo importante para las arañas es seguir tejiendo y, aquí, hemos venido a enredarnos y lo que importa es seguir tramando dentro y fuera del museo.