El Museo del Océano y el Surf

Cada vez que finaliza un año, o una década, como en este caso, una intenta hacer balance. A veces resulta difícil hacer el ejercicio de repensar qué ha sido lo mejor. En arquitectura ha habido muchos momentos estelares y llenos de brillo entre el 2010 y el 2020 en el planeta, quizás no tanto en España, donde la crisis la convirtió en la década perdida, o casi. Podría elegir cualquiera de esos momentos luminosos y radiantes para escribir sobre él, como la inauguración del Museo Susch en Suiza este mismo año 2019, o El museo de Arte Teshima en Japón en 2010, pero me quedo con un ejemplo francés que me resulta particularmente inspirador para un lugar como las islas Canarias. Un museo con una idea central que se nos debió ocurrir aquí a nosotros, imbricados en el océano Atlántico y con maravillosas playas donde practicamos el surf, pero en la que se nos adelantó la ciudad costera de Biarritz en Francia: se trata del Museo del Océano y el Surf, diseñado por Steven Holl en colaboración con Solange Fabiao.

Abrió sus puertas el 25 de junio de 2011. La ceremonia oficial fue una mezcla entre atuendos formales en las plazas que rodean al museo y personas con una tabla de surf debajo del brazo que venían directamente de la playa aquel verano que acababa de comenzar. Las fotografías de aquel día están llenas de figuras humanas atrapadas en una estructura que parece una gran ola cóncava esperando el mar, que se extiende perpendicularmente al océano. Dentro de esa ola aparecen los edificios translúcidos del museo de Steven Holl. Es como una ola eterna y espiritual que se ha quedado atrapada en un lugar privilegiado entre el océano y el cielo y una idea magnífica para representar los contenidos del museo: un singular espacio cultural que une la investigación científica del océano a los aspectos lúdicos de vivir y compartir experiencias a través del deporte del surf.

El Museo Cité de l'Océan et du Surf, que es como se llama en francés, siguiendo la estela de otras iniciativas similares en el país galo, como la Cité de la Musique en París, tiene la intención de crear conciencia sobre los problemas medioambientales de los océanos y explorar todos los aspectos educativos y científicos del mar y su papel en nuestro tiempo. También, dada la vinculación de la ciudad de Biarritz con el deporte del Surf, una parte de los contenidos del museo se dedica a la libertad que supone la práctica de este deporte. Si quieres visitar un lugar donde puedas encontrar respuestas a preguntas como de dónde proviene el agua de los océanos, cómo se crean las olas, si existiríamos sin el mar, o cómo se forma un iceberg, entre otras muchas cosas interesantes este es el lugar a visitar.

El proyecto arquitectónico en sí del museo se compone de un edificio con zonas expositivas y una plaza, dentro de un master plan mayor. La forma del edificio deriva del concepto espacial "bajo el cielo" / "bajo el mar" según los propios autores. Una forma cóncava "bajo el cielo" crea una plaza de reunión central, abierta al cielo y al mar, con el horizonte a lo lejos. El techo estructural convexo forma los espacios de exposición "bajo el mar", generando un perfil y una forma únicos para el edificio, y a través de su inserción en el paisaje circundante con una integración total.

Ya a la entrada del edificio, se experimentan las cualidades espaciales, pues desde el vestíbulo unas rampas brindan una amplia vista aérea de las zonas expositivas, y a medida que uno pasea a lo largo de la superficie curva dinámica, puede disfrutar de las imágenes creadas por la luz. La integración precisa del edificio, de hormigón blanco texturizado con materiales del sur de Francia, en la topografía natural del lugar le da al museo un perfil único. Hacia el océano, la forma en ola de la plaza del edificio se extiende a través del paisaje, una mezcla de campo y vegetación local, como una continuación del edificio.

Antes de que alguien nos robe la idea deberíamos crear en Canarias el museo de las islas del mundo.