Una de las estrategias de los seres vivos es el uso de la mentira, o sea, el uso de señales falsas, el fraude, a fin de sobrevivir. Un artículo de la antropóloga Bárbara J. King hace un recorrido por las estrategias de camuflaje entre varias especies de animales, por ejemplo, las sepias con sus cambios de color para despistar, los drongos, un ave que imita los sonidos tanto de sus depredadores como de sus víctimas, a fin de hacer que otras especies que tengan una presa en sus manos la abandonen, la dejen tirada, y sea apropiada por el drongo mentiroso: "Si uno de ellos ve que un suricata tiene entre sus zarpas una presa especialmente jugosa, como puede ser un geco, el pájaro emite una señal de alarma sin que haya un depredador a la vista. Al oírla, el suricata suelta la presa y corre a toda velocidad a su escondite. El drongo la recoge y se la come". Las moscas de la fruta, que se canibalizan entre ellas, respetan los huevos porque son engañosamente protegidos por una feromona que exudan sus progenitoras con tal fin (investigación de la ecóloga Suinitha Narasimha). La trucha marrón hembra también imita orgasmos para atraer a los machos y proveerse de una buena espermateca (Erik Peterson et alia).

Las actuales estrategias dimanantes de las denominadas redes sociales, es decir, el intercambio en la mensajería electrónica (Twitter, Facebook, Gmail, etc), en las que se introducen las fakes news, tienen una génesis similar. El estudio de la epistemología de redes, trabajado por ejemplo por los profesores de lógica y filosofía de la ciencia Cailin O'Connor y Jamen Owen Wheatherall, de la Universidad de California en Irvin, indica que, entre los humanos, las creencias se originan basadas en la confianza en las fuentes que proporcionan la información (profesores, padres, amigos, etc). O'Connor y Wheaterall ponen énfasis en dos ejemplos, para aclarar el torcimiento de la verdad en las noticias que circulan por una masa humana: la tendencia antivacuna y el fraude electoral. Pero lo hacen de forma que establecen una verdad absoluta en dos premisas: la vacunación es un hecho que no permite contestación, y el fraude electoral lo es si no salen elegidos ciertos partidos.

El estudio de ambos profesores está profundamente sesgado, necesita de verdades absolutas, que se consideran inamovibles, pero sin embargo podemos fijarnos en ciertas observaciones metodológicas: a) detectar una desconfianza profunda en las instituciones sociales básicas; b) un efecto contagio que funciona si el 25 por cien de los comunicadores son de confianza; c) una idea que si es muy compleja no circula con facilidad; d) una idea que no se difunde porque exige demasiadas conexiones en un universo grande de individuos; e) una masa crítica que, a partir de un número determinado no permite la propalación de memes, y f) otra masa crítica que, no llegando a ese número, permite que los memes se propaguen. Ponen varios ejemplos: en 1962 una multitud de trabajadores textiles en EEUU comunicaron que habían sido picados por un insecto y sufrían náuseas y entumecimiento, y el insecto no existía; en 1774 hubo una epidemia de suicidios con la publicación de Las penas del joven Werther, de Goethe, y sólo fue el contagio el motivo; una falsedad sobre que Trump había dicho que se presentaría por el partido republicano, porque estaba formado por estúpidos, supuestamente dicha en la revista People en 1998, se hizo viral hasta alcanzar más de medio millón de usuarios, aunque se demostró hasta la saciedad que no era cierto.

O'Connor y Wheaterall se empeñan en establecer un rango de certeza en la premisa estudiada, en lugar de entender que los flujos de éxito o fracaso dependen, no de la verdad de lo propuesto, sino de la credibilidad intercomunicativa de quien lo traslada. Establecen un método que denominan "epistemología de redes", clonando los métodos utilizados hace decenas de años en economía (casualmente usados por Bin Laden, economista, cuando fundó La Base, es decir Al Qaeda), en los cuales se detectan y definen agentes y conexiones entre agentes. Una vez que las conexiones reticulares funcionan, da igual el mensaje que se transmita, da igual que esté vinculado a una posible verdad absoluta o a una mentira absoluta. Solo importa que circulen los mensajes con eficiencia. Pero esto no cabe entre los presupuestos de O'Connor y Whetaerall, que exigen partir de una verdad, por ejemplo, científica, y no creen que la eficiencia en la intercomunicación sea por sí sola una substancia hábil para trasladarse con velocidad viral.

Podemos terminar con otra exposición de la naturaleza mezquina, por decirlo en términos de cinismo moral. Aludimos a los estudios de Nina Mazar, On Amir y Dan Ariely, psicólogos sociales, que en varios estudios de 2008 detectaron que "la mayoría se salta la ética solo hasta un punto en el que el beneficio les permite mantener una imagen moral de sí mismos, una observación que describimos como la teoría del mantenimiento del autoconcepto" ( verbi gratia: Echenique dando clases de moral a todos los españoles mientras mantiene sin asegurar a su trabajador doméstico). Mazar, Amir y Ariely concluyen que "la oferta de un soborno erosiona el carácter moral de los individuos incitándoles a comportarse de manera más deshonesta a la hora de tomar decisiones éticas posteriores".

En un estudio de laboratorio posterior de Ariely, Gino y Ayal, se determinó que el presenciar un comportamiento inmoral en otros modificaba el comportamiento ético del observador, pero menos cuando se lo observaba en un grupo al que no se pertenecía, y más cuando se observaba ese comportamiento inmoral en un perteneciente al grupo propio. Es lo que hay: la mentira es una estrategia en la selección natural.