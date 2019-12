Los crímenes del Planeta

Si un poderoso grupo editorial como es el Planeta te ofrece presentarte a su premio previendo que vas a ganar los 601.000 euros (a. H., antes de Hacienda) destinados al triunfador, lo menos que puedes hacer es escribirle un best seller. Como Javier Cercas (Ibahernando, 1962) es un escritor profesional, cumplió tal requisito con una novela de género (negro y social) y las páginas necesarias para formar volumen. Habida cuenta de que la promoción de la obra ganadora es colosal y nuestro autor suma al espectáculo su valor añadido de columnista, ensayista y narrador polémico (contra el independentismo, su constitucionalismo desde Cataluña, etc.), todos contentos: Terra Alta se venderá como chocolate, muchos lectores disfrutarán con sus peripecias, la empresa hará caja y Cercas seguirá en el candelero y se embolsará una pasta. Nadie pierde, todo bien. Dicho lo cual, vamos a la trama de la novela nacida para ser best seller.

El "héroe de Cambrils" -el mosso d'esquadra que abatió allí a cuatro terroristas islámicos en 2017 y cuya identidad se mantiene en secreto, claro- toma aquí el nombre ficticio de Melchor Marín. Sus superiores lo apartan de la exposición pública destinándolo a una comarca del sur de Tarragona, conocida como la Terra Alta, unos quince mil habitantes, capital Gandesa: "Es una tierra inhóspita, muy pobre. Siempre lo ha sido. Una tierra de paso en la que sólo se quedan los que no tienen más remedio que quedarse, los que no tienen otro sitio adonde ir. Una tierra de perdedores". Allí llega Melchor, héroe pero también un hombre con una infancia desgraciada a cuestas (que se nos cuenta en los capítulos pares de la Primera Parte). Allí se enfrentará al caso de dos ancianos torturados de forma brutal y asesinados luego (no es espóiler: se sabe en las primeras páginas) junto a su mucama rumana. Allí se enamorará de la bibliotecaria, allí tendrán una niña (de nombre Cosette, lo explico enseguida), allí pasarán muchas cosas que sí sería espóiler el contarlas, tratará con compañeros y sospechosos y acabará por no abandonar aquel paisaje que lo acogió en su voluntario destierro. Naturalmente, el caso se resolverá gracias a un método bestsellerista clásico: una especie de deus ex machina, un elemento externo que se saca de la manga el autor y que resuelve el caso. Esquema clásico, pues: protagonista trágico, caso policial, enredo, resolución.

Pero no se gana tan fácilmente el Planeta con tan pocos elementos y, además, se necesita que el conjunto se acerque a las 400 páginas. De modo que: (1) Se habla de literatura, pues Marín es fan de Los miserables de Victor Hugo, del Valjean que busca redención y del policía Javert que lo persigue obsesionado; de la niña Cosette que adopta Valjean. Un libro al que tiene por "un vademécum vital o filosófico, un libro oracular o sapiencial, un objeto de reflexión al que dar vueltas como un calidoscopio infinitamente inteligente, un espejo y un hacha", aunque va leyendo El extranjero, El tambor de hojalata, a Perec, El doctor Zhivago, El gatopardo... (2) Se intercalan historias que nada tienen que ver con el hilo argumental -como en el Quijote o en los collages- para hacer buen bulto: el turista visionario en Tierra Santa; la compañía que cumple órdenes suicidas durante la batalla del Ebro; el escritor conferenciante en la cárcel... (3) Se desliza sin rubor hacia el melodrama, que tantos lectores acerca: "Ni pudo evitar que le inundase una avasalladora gratitud por ellas [las prostitutas callejeras], como si esas perdedoras sin redención fueran todo lo que había sobrevivido de su madre en la Tierra". (4) Se busca la identificación lectora con el protagonista, que apalea a cuanto maltratador de mujeres se topa a su paso.

¿Hay errores o tramos sin sustancia? Claro. Un numerario del Opus ha de ser célibe, nunca casado. Otro: a Melchor le suelta un colega el siguiente pleonasmo confuso: "Tú eres un asesino. Eso es lo que tú eres, desengáñate. Naciste así y te morirás así. La gente no cambia. Y tú tampoco". Digo yo que Melchor y cualquiera forman parte de "la gente", por lo tanto sobra el "tú tampoco". ¿A qué vienen las fatigosas descripciones fisionómicas iniciales de los policías -incluso la colocación de la raya del pelo- si nada importan en la trama? ¿Es Gandesa el lugar más profesional para ocultar al "héroe de Cambrils" cuando está a solo una hora de ese enclave turístico?

Pero qué más da todo esto: nadie pierde, todo bien.