Un hombre acepta un año y medio de cárcel y devolver 53.000 euros por la compra de una autocaravana
El procesado, que actualmente cumple condena por otros delitos, deberá devolver a los afectados el dinero que entregaron para la compra del vehículo que nunca recibieron
Un acusado por apropiación indebida aceptó este martes en un juicio celebrado en la Audiencia Provincial tinerfeña, la pena de un año y medio de cárcel, devolver 53.000 euros entregados por los denunciantes para comprar una autocaravana que nunca se les hizo llegar y pagar una multa de 840 euros.
En principio la Fiscalía solicitaba tres años de prisión, multa de 1.600 euros y hacer llegar a los estafados las cifras que habían adelantado pero finalmente el acusado, que actualmente está en prisión por otra causas, aceptó la sentencia de conformidad y ahora se decidirá si se suspende su entrada en prisión por este caso.
Los compradores encargaron a la empresa del condenado que les vendiera el vehículo por 86.000 euros y para ello en concepto de pago parcial entregaron los mencionados 53.000 euros sin que pese a los requerimientos, el encausado haya devuelto las cantidades ni entregado la autocaravana.
Aunque el hijo del procesado es quien ostenta en realidad la condición de socio y administrador, y, por ello, este martes se sentó a su lado en el banquillo de los acusados, es el padre quien figura como apoderado y gestiona y controla la sociedad por lo que la Fiscalía le atribuyó ser quien se apoderó del dinero.
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