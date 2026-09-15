Absueltos dos acusados de abusar sexualmente de una menor en Tenerife

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto a dos acusados de varios abusos sexuales de los que habría sido víctima una menor en una casa-cueva situada en La Caleta de La Matanza de Acentejo durante una fiesta que tuvo lugar la noche del 30 al 31 de julio de 2021.

El Tribunal opta por no imponer condena alguna al considerar que la declaración de la joven "introduce serias dudas sobre la certeza de los hechos por los que se formula la acusación", en relación con declaraciones anteriores y "diversos elementos del contexto y desarrollo" de los mismos.

La valoración del Servicio de Atención Especializada para Víctimas de Violencia de Género detectó en la joven depresión, ansiedad, baja autoestima, falta de confianza y estrés que podrían tener relación con los hechos denunciados, pese a lo cual el Tribunal cree que el informe no esclarece sus "serias dudas".

Recuerda que los expedientes de este departamento no tienen carácter forense, que su función es apoyar a las víctimas sin cuestionar si lo que cuentan es verdad, pese a reconocer que aportan importantes datos que ayudan a esclarecer alguno de los testimonios.

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La Fiscalía solicitaba nueve y seis años de prisión para cada uno de los acusados y el pago de una indemnización de 18.000 y 10.000 euros, mientras que las defensas mantuvieron su petición de proceder a la libre absolución.