Ratifican la condena a un vecino de Tenerife por falsificar la pegatina de la ITV caducada desde hacía dos años

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ratificado la condena al propietario de un vehículo por falsificar la pegatina de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), cuya validez había caducado desde hacía dos años, por lo que deberá pagar una multa de 450 euros.

Los hechos se remontan a enero de 2025, cuando agentes de la Policía Local de La Laguna localizaron un coche mal aparcado y, al comprobar la ficha técnica, detectaron que la ITV estaba vencida desde hacía dos años.

El propietario aseguró que la pegatina se la habían colocado unos amigos, aunque no ofreció más explicaciones.

Documentación falsa

Durante el juicio declaró además que había comprado el vehículo hacía poco tiempo y que desconocía que la documentación fuera falsa.

El procesado afirmó que adquirió el coche a un compañero de trabajo que apenas lo utilizaba y que el vehículo estaba "tal y como lo compró en marzo de 2024".

Añadió que no había realizado ninguna modificación, una versión exculpatoria que la Sala no considera suficiente para descartar el uso de documentación falsificada.

Sentencia recurrida

El condenado recurrió la sentencia inicial por un supuesto error en la valoración de la prueba y por vulneración del principio de presunción de inocencia, al sostener que creía que toda la documentación estaba en regla.

La Sala rechaza ese argumento al considerar poco creíble que quien adquiere un vehículo por un precio elevado no compruebe previamente que su documentación es correcta.