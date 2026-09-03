Raúl Asencio, absuelto de revelación de secretos por haber mostrado el vídeo sexual de una menor

El jugador del Real Madrid Raúl Asencio ha quedado absuelto del delito de revelación de secretos del que se le acusaba por haber mostrado a un amigo el vídeo sexual de una menor de edad grabado en el sur de Gran Canaria. Así lo ha acordado la magistrada encargada de enjuiciar el caso, que dictó una sentencia a viva voz tras alcanzarse un acuerdo entre la fiscal y las defensas.

El fallo, que es firme y ante el que no cabe recurso, condena a un año de cárcel por un delito de difusión de pornografia infantil a los otros tres acusados, jugadores del Real Madrid en el momento de la comisión de los hechos: Andrés García, Juan Rodríguez y Ferrán Ruiz. Sin embargo, al no tener antecedentes penales y ser una pena inferior a dos años de prisión, no ingresarán en un centro penitenciario.

Los tres condenados deberán realizar un curso de sensibilización en materia de género y no acercarse a la víctima por un periodo de dos años. Tampoco podrán ejercer ninguna profesión ni actividad que implique un contacto regular con menores durante tres años.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas