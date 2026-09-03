Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: juicio a Raúl AsencioTiempo en TenerifeTráfico en Santa CruzLey de Costas en CanariasDirecto: crisis en CeutaParo en CanariasCD Tenerife
instagramlinkedin

Raúl Asencio, tras su absolución de un delito de revelación de secretos: "He vivido una situación difícil"

El jugador asegura que siempre confió en la justicia y "hoy existe una resolución que habla por sí sola"

Algunas de las declaraciones del juicio del jugador madridista Raúl Asencio

Algunas de las declaraciones del juicio del jugador madridista Raúl Asencio

Benyara Machinea / E. D.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Las Palmas de Gran Canaria

El jugador del Real Madrid Raúl Asencio ha roto su silencio tras quedar absuelto del delito de revelación de secretos del que se le acusaba por haber mostrado un vídeo sexual de una menor a un amigo, imágenes que fueron grabadas en Gran Canaria.

El futbolista ha utilizado sus redes sociales para dirigirse a sus seguidores después de "mucho tiempo en silencio", a la espera de la resolución judicial.

Es en este momento cuando Asencio ha decidido compartir lo que ha vivido en este meses. Una situación que cataloga de "difícil", sobre todo al ver "cómo se publicaban informaciones y opiniones sobre mí antes de que la Justicia se pronunciara", afirma.

Confianza en la justicia

A pesar de la situación compleja que ha sufrido con la prensa, el jugador deja claro que siempre confió en la justicia. "Hoy existe una resolución judicial que habla por sí sola, y la recibo con tranquilidad y con la satisfacción de poder cerrar una etapa que ha sido muy importante para mí", señala. A la vez que resalta su agradecimiento por las personas que confiaron en él y siempre se mantuvieron a su lado.

Un agradecimiento que extiende a su equipo, el Real Madrid, "y a todas las personas del club que me han demostrado su confianza y me han permitido seguir trabajando, creciendo y disfrutando de lo que más me gusta: jugar al fútbol".

Noticias relacionadas y más

Condenado por conducir borracho

El futbolista también aprovechó la oportunidad para referirse a su reciente condena por un delito contra la seguridad vial tras conducir bajo los efectos del alcohol en el sur de Gran Canaria y mostrar su arrepentimiento. "Estoy profundamente arrepentido de lo ocurrido y asumo plenamente mi responsabilidad. Ha sido una experiencia de la que he aprendido y tengo muy claro que no volverá a ocurrir", asegura.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tenerife se suma este miércoles a las concentraciones de apoyo a Ceuta a las 19:00 horas
  2. Localizan el cuerpo sin vida de un hombre en el litoral de Santa Cruz de Tenerife
  3. El palo de Manu Guill a Pedro Rodríguez: 'En el CD Tenerife está quien quiere
  4. La Laguna Tenerife, atrapado entre las ansias de un nuevo pabellón a corto plazo y la obligación de «mimar» el Santiago Martín
  5. Gomis y Jureskin debutan y Dani Fernández y Jesús de Miguel golean en el amistoso entre CD Tenerife y CD Laguna (5-0)
  6. Ten-Bel, la ciudad de vacaciones de Tenerife que los vecinos resucitan a golpe de escoba y cizalla
  7. Un hombre de 65 años resulta herido tras caer desde un edificio a la vía pública en Santa Cruz de Tenerife
  8. Doble rol para Pau Fernández

Tenerife tendrá un viernes nuboso y cálido con posibles lluvias débiles en el interior

Tenerife tendrá un viernes nuboso y cálido con posibles lluvias débiles en el interior

La Policía encuentra los restos óseos de Nizan, el bebé que fue enterrado en una vivienda de Tarragona

La Policía encuentra los restos óseos de Nizan, el bebé que fue enterrado en una vivienda de Tarragona

Medio siglo de las siete claves que definieron la identidad canaria

Medio siglo de las siete claves que definieron la identidad canaria

Una investigación sobre menores robados en Canarias llegará a algunas de las universidades más prestigiosas del mundo

Una investigación sobre menores robados en Canarias llegará a algunas de las universidades más prestigiosas del mundo

El Hierro se consolida como plató cinematográfico con el rodaje del cortometraje 'Olvídalo'

El Hierro se consolida como plató cinematográfico con el rodaje del cortometraje 'Olvídalo'

El Sobradillo celebra sus fiestas del Carmen con tradición, música y la XIII Carrera Benéfica Lolo Dorta

El Sobradillo celebra sus fiestas del Carmen con tradición, música y la XIII Carrera Benéfica Lolo Dorta

La rehabilitación del bloque 8 de Los Verodes permitirá ahorrar más de la mitad de energía

La rehabilitación del bloque 8 de Los Verodes permitirá ahorrar más de la mitad de energía

Notición de las excomponentes de Nueva Línea: anuncian el nombre de su formación

Notición de las excomponentes de Nueva Línea: anuncian el nombre de su formación
Tracking Pixel Contents