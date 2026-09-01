Condenado por quedarse con 106.000 euros de una cooperativa de La Palma a la que asesoraba

La Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a dos años de cárcel, a devolver 106.000 euros, y a pagar multa de 760, al exasesor fiscal de una cooperativa ganadera del norte de La Palma por apropiación indebida.

El procesado, según la sentencia, había sido contratado desde hacía 20 años para realizar actividades de contabilidad, teneduría de libros y asesoría fiscal de la cooperativa, así como para llevar la gestión contable y fiscal de su actividad económica, y el cumplimiento de obligaciones anuales de presentación de cuentas en el Registro de Cooperativas.

Como remuneración se pactó que la sociedad pagaría al acusado la cantidad de 360 euros mensuales pero como consecuencia de la confianza que tenían en el asesor por esta larga relación profesional, se le autorizó para que domiciliara en la cuenta de la entidad sus propios recibos.

Hechos probados

La Audiencia considera probado que desde 2016 hasta finales de 2021 y con ánimo de obtener un ilícito beneficio económico, el procesado llegó a cargar hasta 106.000 euros en facturas que no se correspondían con ningún trabajo efectuado, todo lo cual lo convierte en autor de un delito continuado de apropiación indebida.

La sentencia fue emitida a raíz de que en el mes de mayo la Sección Sexta se desplazara a La Palma para celebrar una serie de juicios, entre lo que estaba éste.

En principio la Fiscalía solicitaba seis años de cárcel, devolución del dinero y multa de 3.600 euros pero aceptó rebajar la pena de cárcel a dos años después de que el acusado admitiera su culpabilidad.

El asesor no entrará en prisión con la condición de que no delinca durante el plazo de cinco años.