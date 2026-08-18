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Condenado un taxista a 6 años de cárcel por violar a una turista en el sur de Tenerife

También deberá pagar 20.000 euros en concepto de indemnización a la víctima y no podrá acercarse ni comunicarse con ella durante 10 años

Imagen de archivo de varios taxis en Tenerife.

Imagen de archivo de varios taxis en Tenerife. / Andrés Gutiérrez

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Efe

Santa Cruz de Tenerife

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condena a seis años de cárcel y pagar una indemnización de 20.000 euros a un taxista del municipio tinerfeño de Adeje acusado de haber violado en septiembre de 2022 a una joven alemana de 22 años que estaba de vacaciones en la isla.

En principio la Fiscalía pedía 10 años de prisión y 25.000 euros para el procesado de 36 años y con antecedentes por violencia de género, mientras que su defensa solicitaba la libre absolución.

Además se le impone la prohibición de acercarse o comunicarse con la denunciante durante diez años y cinco de libertad vigilada tras salir de prisión.

Cogió un taxi al salir de una discoteca

Según el relato realizado durante el juicio, los hechos sucedieron después de que la joven abandonara una discoteca en Las Verónicas a las tres de la mañana y cogiese un taxi para regresar al domicilio de sus padres, donde estaba de vacaciones.

Una vez en el taxi, el conductor la condujo a un descampado, donde se produjo la agresión sexual.

La Sala no ha tenido en cuenta que la secuencia de los hechos ha sido contada de dos maneras diferentes por la víctima, intercambiando algunos hechos, algo que la víctima ha justificado por la pérdida de la noción del tiempo y detalles de los que se ha ido olvidando.

Secuelas

Durante el juicio la joven y su padres aseguraron que desde entonces no ha vuelto a ser la misma, que perdió la casa y el trabajo en Alemania, permanece en tratamiento psiquiátrico, tiene tendencias autolíticas y dificultades para salir a la calle.

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El acusado negó los hechos y aseguró desconocer cómo habían llegado restos de semen suyos a la ropa y cuerpo de la víctima, pero dijo que quizás fue por que ésta había estado tocando diversos elementos del coche como el aparato de música. 

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