La Fiscalía pide nueve y seis años de prisión para dos acusados de agredir sexualmente a una menor en una fiesta privada en Tenerife

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha pedido una pena de nueve y seis años de prisión, respectivamente, para los dos acusados de agredir sexualmente a una menor durante una fiesta privada en Tenerife.

El escrito, recogido por Europa Press, señala que la víctima, menor de edad, acudió a una fiesta que se celebraba en una casa cueva en la isla. El inmueble era propiedad de uno de los acusados y a su vez progenitor de su amigo.

Después del día de fiesta, un grupo de los asistentes se dispuso a dormir, pero la víctima, según recoge el testimonio, no tenía suficiente espacio y se trasladó a otra habitación en la casa, donde permanecía uno de los acusados.

En estado de somnolencia

Según recoge la Fiscalía en su escrito, una vez allí, le propuso sentarse junto a él a beber. Más tarde, y con ánimo libidoso, la habría agredido sexualmente a pesar de su estado de somnolencia debido a la ingesta de alcohol.

Finalmente, la víctima consiguió salir de la habitación y se trasladó a otra de las habitaciones de la casa, a donde más tarde accedió el presunto segundo agresor, quien le pidió que le acompañara al baño, donde la agredió sexualmente.

A consecuencia de estos hechos, denunciados por la madre de la menor, la víctima sufriría hoy estrés postraumático, baja autoestima e inseguridad, así como síntomas de depresión y ansiedad, además de síntomas somáticos.

Peticiones de Fiscalía

Para el primero de los acusados, la Fiscalía pide para él nueve años de prisión, más ocho años de libertad vigilada y una indeminzación de 18.000 euros por los daños morales causados. Para el segundo, pide seis años de prisión, cinco años de libertad vigilada y 10.000 euros de indeminización a la víctima.

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El juicio tendrá lugar el próximo 15 de julio, a las 9:30 horas, en la Sección II de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.