La Fiscalía pide prisión para dos acusados de agresión sexual a una menor en Tenerife
La Fiscalía pide 9 y 6 años de prisión y el pago de 18.000 y 10.000 euros, respectivamente
Dos hombres serán juzgados el 15 de julio en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife como presuntos autores de agresión sexual a una menor, y para los que la Fiscalía pide 9 y 6 años de prisión y el pago de 18.000 y 10.000 euros, respectivamente.
Uno de ellos era el dueño de la casa cueva que utilizaba como segunda residencia para ir a pescar y celebrar fiestas, tal y como ocurrió el día en el que se cometieron los presuntos abusos, cuando fueron invitados tanto menores como mayores de edad.
Entre los asistentes se encontraba la joven, que era amiga del hijo de este procesado y que cuando quiso dormir, como no había otra habitación disponible, se metió en la del acusado.
Estaba inconsciente
Éste le propuso sentarse a beber con él, lo que ella aceptó, de manera que siguieron consumiendo durante dos horas y la joven cayó en estado de inconsciencia, lo que fue aprovechado para violarla de forma repetida.
Al final logró salir de la habitación en la que se encontraba, se duchó, se cambió de ropa y se acostó en otra ya que se sentía mareada. Media hora más tarde se personó en el cuarto el segundo acusado quien pidió que lo acompañara al baño y una vez dentro la obligó a hacerle una felación.
Los hechos fueron denunciados por la madre y a raíz de entonces la víctima sufre un deterioro en su salud física y psicológica, compatible con estrés postraumático, baja autoestima, depresión grave, inseguridad y ansiedad.
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