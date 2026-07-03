La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para un hombre por tocar el culo a una menor en plena calle en Tenerife

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pide una pena de cuatro años de cárcel para un hombre por tocar el culo a una menor en plena calle y cuando volvía del instituto.

El escrito de acusación señala que el hombre llevaba varios días esperándola en las inmediaciones del centro educativo hasta que un día, con la intención de "satisfacer sus más bajos instintos sexuales", la cogió por la cintura y procedió a "tocarla el culo", cesando en su acción cuando la menor llamó a una tercera persona que apareció en el lugar.

Los hechos fueron denunciados ante la policía por el abuelo de la menor y ratificados en sede judicial por la madre de la menor y por auto judicial, el juzgado de guardia ya acordó como medida cautelar urgente la prohibición del hombre de acudir al instituto y la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 200 metros y comunicarse con ella.

Agresión sexual

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual a menor de 16 años y solicita también una indemnización de 1.000 euros para la menor por daños morales más una cantidad derivada de tratamientos médicos o psicológicos acreditados y necesarios para su bienestar emocional.

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El juicio se celebra el próximo lunes, a las 09:30 horas, en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.