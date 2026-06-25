Prisión provisional para uno de los detenidos por la muerte de un turista británico en Tenerife

Uno de los tres detenidos por la muerte violenta de un turista británico en el sur de Tenerife la pasada semana ha ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza, tras haber declarado durante la tarde de este jueves en el Juzgado de guardia en Arona. En concreto, se le acusa de ser el presunto autor de un delito de homicidio, además de otro delito de lesiones leves, las ocasionadas a la mujer del fallecido al intentar robarle, y un tercero de tentativa de robo con violencia.

Por su parte, los otros dos detenidos han quedado en libertad provisional como presuntos autores de complicidad o cooperación necesaria en un delito de tentativa de robo con violencia. Uno de ellos, además, deberá presentarse periódicamente en los juzgados.

Los hechos ocurrieron el pasado día 17 de junio, cuando la pareja, un hombre de 88 años y una mujer de 79, paseaban por Los Cristianos, en Arona. En un momento dado, la mujer sufrió un tirón para quitarle el bolso. Al darse cuenta, la pareja forcejeó con el ladrón y el hombre cayó al suelo, sufriendo un traumatismo grave en la cabeza y una parada cardiorrespiratoria.

Aunque los sanitarios lograron revertir la parada, la víctima falleció apenas dos días después en el hospital.