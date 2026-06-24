Los vecinos aluden a una acalorada discusión entre el acusado y la víctima del crimen de Tabaiba

Vecinos del edificio de Tabaiba donde en febrero de 2023 fue encontrado muerto un hombre conocido a raíz de una disputa con el dueño del apartamento han coincidido este martes en afirmar que observaron a este último discutiendo de forma acalorada con el actual acusado.

Al día siguiente el cuerpo sin vida de la víctima aparecería en el negocio que tenía en La Laguna por una sobredosis de cocaína y luego tendría lugar la detención del procesado y el único que hasta ahora ha resultado condenado.

Este último no pudo intervenir por videoconferencia desde la prisión de Juan Grande, donde cumple 24 años de prisión por este crimen, debido a problemas con las conexiones, por lo que está previsto que lo haga este jueves.

El resto de la sesión de este miércoles se centró en oír el testimonio de los residentes, algunos de los cuales se encontraban en el parque en el que tuvo lugar la discusión.

La defensa del acusado se basa precisamente en intentar demostrar que no participó en el crimen, que lo engañaron con el señuelo de ver un partido de fútbol y cobrar una deuda pendiente como en otras ocasiones pero sin recurrir a la violencia.

Testimonio de los vecinos

Una pareja que estaba paseando el perro coincidió en el mismo relato y dijeron haber observado que una persona voluminosa con tatuajes y vitiligo al que identificaron por fotografías con el acusado, habló de forma "no muy amigable" durante cinco minutos con la víctima y que ambos estaban nerviosos.

Un vecino más observó como uno de los acusados llevaba algo enrollado en una toalla que los agentes sospechan que fue la "patacabra" con la que se ejecutó el crimen, al igual que se ve en las cámaras de seguridad cuando entra y que también es el único que lleva una capucha.

Otro de los vecinos que vivía junto al apartamento donde ocurrió la muerte asegura que tras escuchar su esposa un gran estruendo salió al pasillo y vio a la víctima, quien atribuyó el alboroto a que los otros dos acusados, de quienes dijo que estaban "de amanecida y me la liaron pero ya los voy a mandar a sus casas".