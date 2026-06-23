Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil dicen que no consta discusión entre acusado y el promotor del crimen de Taibaiba

Los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que han declarado en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife contra el único acusado del crimen de Taibaba que quedó absuelto en una primera vista, han manifestado que en las cámaras de vídeo no se observa la discusión entre el organizador de los hechos y el ahora encausado.

Según las declaraciones anteriores del ahora acusado Antonio J., tras la muerte de Rubén en un piso en Tabaiba propiedad de Toño, que se quitó la vida al día siguiente y al que se considera instigador de los hechos, mantuvo con este hombre una fuerte discusión al sentirse engañado.

Los testigos que declararon este martes han afirmado que no han presenciado esta discusión que supuestamente tuvo lugar a las puertas del edificio en el que se cometió el crimen.

Cámaras de vigilancia

El guardia civil que analizó las cámaras de vigilancia del inmueble, en una farmacia y supermercado cercanos, indica que toda la sucesión de los hechos se inició a las 17:07 cuando Toño aparece llevando a Antonio J. a su casa en un coche, y lo dejó en el aparcamiento.

A las 17:24 haría lo propio con el otro procesado declarado culpable, Juan J., quien dejó el coche al lado de la farmacia y recogió de la maleta algo que parece ser la pata de cabra que habría servido como arma.

De nuevo Toño baja al garaje y a las 17:36 espera nervioso durante 20 minutos por la víctima, que llega a las 17:56 en su coche.

Finalmente suben en el ascensor y a las 18:04 bajan todos menos Rubén y al igual que hicieron al subir todos tienen la cara descubierta menos Antonio J..

En 4 minutos

La conclusión es que el crimen se cometió en apenas cuatro minutos y de hecho a las 18:29 se ve la última imagen de Toño, quien volvió al apartamento mientras los otros salen, al parecer, saltando un muro y durante el trayecto desaparecería el arma que jamás se encontró y que daba la impresión de portar José J., envuelta en una especie de toalla.

El agente que días después detuvo a Antonio J. dijo que en su casa se encontraron también unos 20 gramos de cocaína que según mantuvo él habían dejado unos amigos de La Palma llegados a la isla por carnavales.

A pesar de los intentos de la defensa ningún efectivo confirmó que Antonio J. mostrase sorpresa cuando encontraron la cocaína, pese a asegurar que estuvo presente durante todo el registro.

La jornada de mañana se dedicará a escuchar el testimonio de los vecinos y del ya condenado José J. quien permanece interno en la prisión de Salto del Negro en Gran Canaria.

En la jornada de hoy también se ha recordado que el cuerpo sin vida de Toño apareció en un negocio que regentaba en La Laguna y presentaba moratores y heridas que las acusaciones atribuyen a la pelea que tuvo lugar para matar a la víctima, Rubén.