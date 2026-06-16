Planeó tener sexo "sí o sí" con una amiga a la que violó en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

"Esta noche me la follo, sí o sí". Esa fue la frase que escuchó un grupo de amigos y amigas de una joven que acabó siendo víctima de una agresión sexual durante la celebración de los Carnavales de Santa Cruz de Tenerife en 2024. Se la oyeron decir a un joven que estaba con ellos aquella noche del 10 de febrero de 2024. Era Sábado de Carnaval en Santa Cruz de Tenerife y parte de ese grupo de amigos lo conocían. Coincidieron varias veces en locales de ocio nocturno de la capital tinerfeña y admitieron que ese chico y su amiga, ahora víctima de violación, habían mantenido relaciones sexuales esporádicas unos cuatro años antes y luego no supieron más de él hasta aquella misma noche.

Esos amigos de la víctima declararon este martes como testigos en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife durante la vista oral en la que está acusado el joven como presunto autor de un delito de agresión sexual por el que tanto la Fiscalía como la acusación particular, cuya dirección letrada ejerce Luis Sánchez García-Yanes, interesan que se le imponga una pena de seis años de prisión. Mientras el Ministerio Público reclama una indemnización de 13.000 euros para la víctima, su abogado eleva esa cantidad a 50.000 euros. Además, ambas acusaciones interesan que cumpla otros cinco años de libertad vigilada. La defensa, por su parte, solicitó la libre absolución y, en caso de condena, apeló al tribunal a tener en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas.

La joven víctima reconoció en su declaración que ella y el acusado mantuvieron relaciones sexuales esporádicas en el pasado, pero perdió el contacto con él en 2020. No obstante, supo que había vuelto a Tenerife y le escribió a través de una red social para verse. Admitió que ambos se besaron, pero le dijo que aquella noche "solo besos, nada más". Según su declaración, él no respetó su decisión, ni siquiera delante de los amigos, que bailaban a su alrededor. "Me tocó la ingle varias veces y lo rechacé; aparté sus manos de mis genitales", aseveró.

Esos tocamientos, que como sostuvo el abogado de la acusación, "son en sí mismos una agresión sexual porque se producen sin el consentimiento de la víctima", fueron corroborados por los amigos en su declaración.

La joven dejó muy claro que no quería tener sexo con él, según refirió en sede judicial. No obstante, y en un momento dado de la noche, ella tuvo ganas de orinar, pero como había colas en los baños portátiles, se encaminaron hacia la zona de la feria de atracciones. Según ella, él la atacó por la espalda, la empujó y cayó de bruces, quedando de rodillas y con las palmas de las manos sobre el suelo. En ese momento, el hoy acusado la "penetró por la vagina y luego eyaculó en su boca", afirmó la víctima.

Las acusaciones piden seis años de prisión para el acusado

La joven y el agresor regresaron con los amigos, quienes preguntaron a la chica si estaba bien, pues su semblante no era el mismo de antes. "Estaba muy seria, yo sabía que había pasado algo, aunque ella no lo reconociera y me extrañó que él cortara su respuesta para afirmar: "No ha pasado nada, ¿verdad que no ha pasado nada?", manifestó una de las amigas a preguntas de la fiscal.

La víctima no denunció ni quiso decir nada esa noche. Al día siguiente supo por tres de sus amigos que la noche anterior se encontraron con este chico cerca de la plaza de España y les dijo que ella le había enviado un mensaje y una foto a través de Instagram, para luego decirles que "esta noche me la follo, sí o sí". Según declararon esos amigos, "en ese momento ella dio un puñetazo en la mesa y se levantó". Una amiga la siguió fuera del local de comida rápida y entonces se vino abajo y contó lo que había pasado. La amiga la aconsejó que denunciara, que era una agresión sexual.

Desde entonces, la víctima va a consultas con psicólogos y psiquiatras, y tiene pautado tratamiento farmacológico.

El acusado, por su parte, negó que el encuentro sexual no fuera consentido. "Ella contactó conmigo por Instagram y mientras bailábamos delante de sus amigos nos acariciamos, incluso las partes íntimas". Y aseguró que cuando la acompañó a orinar a las inmediaciones de la feria, "fue ella la que tomó la iniciativa". Aventuró que la joven lo denunció como reacción cuando le dijo que "se iría de la isla pronto por trabajo".

En sus conclusiones definitivas, las acusaciones y la defensa mantuvieron sus posturas iniciales. En su alegato final, el abogado de la acusación particular destacó "estamos ante hechos de extraordinaria gravedad que afectan a la libertad sexual, a la dignidad personal, a la integridad moral y a la autonomía corporal de una mujer". "El daño moral derivado de una agresión sexual no puede medirse solo a través de informes clínicos o diagnósticos psiquiátricos. Existe un sufrimiento inherente al propio hecho; existe una humillación inherente a la conducta sufrida; existe una pérdida de seguridad personal, y existe una alteración profunda de la forma en que la víctima se relaciona desde entonces consigo misma y con los demás. El daño no finaliza el día de los hechos, continúa durante la investigación, la instrucción y el juicio obligando a la víctima a revivir una y otra vez lo ocurrido", concluyó.