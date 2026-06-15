Condenan a un santero canario por estafar 11.000 euros a una mujer por un viaje de coronación a Cuba

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos años de cárcel para un santero de Gran Canaria que estafó 11.000 euros a una joven por un supuesto viaje a Cuba para realizar un ritual de coronación. A pesar de que el viaje se suspendió, el acusado no devolvió ni un solo euro a la víctima y se limitó a poner excusas de otros gastos parciales que nunca fue capaz de justificar.

El caso parte de una sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que en noviembre de 2022 condenó al varón por un delito consumado de apropiación indebida, con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, una multa de diez meses con una cuota diaria de diez euros y una indemnización de 11.000 euros a la perjudicada en concepto de responsabilidad civil.

La sentencia consideró probado que el acusado, entre enero y febrero de 2020, recibió en su domicilio a una ahijada suya según la religión yoruba que practica. Durante ese periodo, exigió a la joven que afrontara el pago de diversas cantidades en efectivo destinadas a sufragar los gastos generados en un viaje para completar su formación. No obstante, este nunca llegó a ejecutarse.

Apropiación indebida

El acusado recurrió el fallo primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que desestimó sus pretensiones, y después en la Sala de lo Penal del Supremo. El argumento que esgrimió la defensa es un "error de derecho" debido a una aplicación indebida del artículo del Código Penal que tipifica el delito de apropiación indebida.

Según esta parte, la Audiencia Provincial dio "total credibilidad" al relato de la denunciante y no se practicó más prueba que una pericial para detallar el contenido del "rito de la coronación". Cree que no se tuvo en cuenta que la perjudicada es santera de la religión y que tanto ella como el acusado son creyentes en la misma, además de criticar que no se valoró correctamente la declaración del varón en el sentido de que se trataba de "gastos necesarios" para completar la ceremonia.

El penado intentó justificar que no hubo superioridad porque ambos eran creyentes

Sin embargo, en una sentencia dictada el 3 de junio, el Alto Tribunal rechaza estos motivos debido a que "el cuestionamiento de la valoración probatoria es ajeno a la vía impugnatoria elegida". En este sentido, recuerda que el caso ya ha sido objeto de valoración y revisión en dos instancias previas y solo cabe la revisión en caso de que concurran motivos de interés casacional, lo cual no es el caso.

Para el Supremo, el único motivo que da el penado que mantiene un cierto contenido de error de derecho, por el que fue admitido a trámite el recurso, es el referido a que el importe de lo apropiado deriva de la condición de padrino respecto de su ahijada en la religión que ambos profesan.

"El argumento, aunque atractivo en su exposición, se formula desde una falta de respeto al hecho probado, pues en el mismo se refiere que el importe de lo apropiado indebidamente es el referido al viaje que la perjudicada haría a Cuba, con ocasión de un acto de su religión, para lo que realizó un desplazamiento económico en favor del acusado, que lo recibe para un concreto encargo, que no cumple y del que se apropia, hecho que aparece motivado por la superioridad que resulta de la respectiva condición religiosa", determina el fallo.

Fallo firme

Para el tribunal, no se trata de cuestionar la existencia del engaño, porque ahí se estaría hablando de un delito de estafa del que no ha sido objeto de acusación, sino la recepción de un dinero entregado en comisión de una encomienda no cumplida y de la que se apropia de forma ilícita. De esta forma, desestima el motivo esgrimido por el penado al considerar que no cabe destacar ningún error de derecho, como este pretende.

La desestimación del recurso de casación otorga firmeza a la sentencia de la Audiencia Provincial, que se confirma y deberá procederse a su ejecución. Además, la Sala condena al santero al pago de las costas procesales ocasionadas por el intento de impugnación.