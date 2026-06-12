El fiscal pide 17 años de cárcel a la expareja de Juana Ramos por homicidio

La Fiscalía ha exigido la máxima condena que contempla el Código Penal español por el delito de homicidio a Miguel Ramos, al que acusa de haber acabado con la vida de su expareja, Juana Ramos, entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de agosto de 2016. Quince años de prisión pide por el crimen, del que se desconocen las circunstancias concretas en las que se produjo, y otros dos por haberse deshecho del cadáver en alguna zona del norte de Gran Canaria. A pesar de las intensivas y amplias búsquedas en el lugar en el que se sospecha que pudo acabar el cuerpo, no ha podido encontrarse vestigio biológico alguno de la víctima.

La desaparición de esta vecina del barrio de La Paterna, en Las Palmas de Gran Canaria, ha conmocionado y volcado a la sociedad canaria en la última década. Tras la presentación del escrito de acusación por parte del fiscal delegado de Violencia sobre la Mujer, Jesús Lomba, el caso se acerca a la celebración del juicio ante un jurado popular, que deberá pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia del único investigado.

El acusado, de 57 años y sin antecedentes penales, mantuvo una relación sentimental de 14 años con Juana Ramos, durante la cual convivieron juntos de manera intermitente. Sin embargo, desde julio de 2016, ambos se distanciaron y empezaron a residir en diferentes domicilios.

Conflicto económico

Retomaron sus vidas por separado y redujeron las comunicaciones hasta el 20 de agosto, día en el que volvieron a ponerse en contacto por teléfono para verse una vez más con el fin de resolver un conflicto económico. De este modo, Miguel se dirigió sobre las diez de la noche en su vehículo desde su casa en Arucas hasta la vivienda de la mujer, en Las Palmas de Gran Canaria.

El Ministerio Público sostiene que el acusado recogió a su expareja en el automóvil y se dirigieron juntos al municipio de Arucas. A partir de ahí, empiezan las lagunas. Según esta parte, en un momento dado entre la recogida en coche y la madrugada del día 21 y en algún lugar del área norte de la Isla que no es posible concretar, el varón actuó "movido por la intención de acabar con su vida" y le "causó la muerte de manera voluntaria en forma que no consta".

"Juana Ramos jamás regresó a su domicilio ni se marchó de forma voluntaria del mismo", sostiene el fiscal

"Juana Ramos jamás regresó a su domicilio, no fue acercada hasta allí sobre las 00:30 horas del día 21 de agosto de 2016 por Miguel Ángel, ni se ha marchado voluntariamente del mismo no queriendo establecer contacto con su familia o entorno desde entonces", sostiene el fiscal, que no cree el relato que dio el acusado en sus diferentes declaraciones ante la magistrada instructora, Auxiliadora Díaz.

Por otro lado, el escrito de acusación describe que con el fin de ocultar el crimen, para evitar ser descubierto y que se averiguase cómo le arrebató la vida a la víctima, se deshizo del cadáver. Dicha actuación ha provocado que, pese a las numerosas pesquisas y esfuerzos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, no se localicen los restos mortales de la mujer.

¿Por qué habría cometido el homicidio?

Lomba sostiene que actuó así con su pareja porque no aceptaba su decisión de querer mantener una vida independiente de sus criterios y ajena a sus imposiciones. La versión del Ministerio Público es que se encontraba molesto porque había ampliado sus relaciones sociales con nuevas amigas y su reacción fue ejercer sobre ella una conducta vigilante, con una necesidad de controlar sus contactos y visitas.

Miguel, cree el fiscal, temía una ruptura definitiva y se habría aprovechado de una deuda económica generada en una pizzería que regentaba para presionarla y conminarla a mantener la relación. El negocio era gestionado por él, pero estaba a nombre de la desaparecida. En un momento dado, dejó de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social y no abonó una indemnización por despido a un trabajador, lo que generó una carga de 24.000 euros que la administración pública le reclamó a ella.

Este hecho impidió que cortaran los lazos por completo. Juana tuvo que pedir un crédito bancario para hacer frente a la deuda y se quedó pagando una cuota mensual que después le devolvía el acusado. Cuando ella intentaba romper el contacto, según la versión de la familia, él le amenazaba con dejar de pagar.

La petición incluye una circunstancia agravante de género, aplicable en casos de violencia machista

Tras su detención, la titular de la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer de la capital grancanaria decretó su ingreso en prisión provisional entre el 7 de septiembre y el 6 de octubre de 2016. Después de esa fecha, quedó en libertad con la obligación de comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes.

El Ministerio Público califica los hechos como constitutivos de un delito de homicidio y un delito contra la integridad moral, con la circunstancia mixta de parentesco y la agravante de género, aplicable en casos de violencia machista.

A las puertas del juicio

La condena solicitada incluye una medida de libertad vigilada durante 10 años después de cumplir la pena de prisión y la inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo. Por último, en concepto de responsabilidad civil exige el pago de una indemnización de 300.000 euros a los dos hijos de la víctima para resarcir económicamente el daño ocasionado.

Antes de la celebración de la vista oral, queda pendiente la presentación del escrito de defensa y de la acusación particular, que ejerce el letrado Alberto Hawach en representación de la familia.